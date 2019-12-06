Верховна Рада посилила боротьбу з відмиванням коштів

Депутати Верховної Ради України ухвалили в другому читанні законопроєкт, що передбачає посилення боротьби з відмиванням коштів. За ухвалення законопроєкту №2179 про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в другому читанні в п'ятницю, 6 грудня, проголосували 246 законодавців за необхідних 226.

"Унормування цих питань є частиною міжнародних зобов’язань України, визначених Угодою про асоціацію з ЄС, а також ратифікованим у листопаді минулого року Меморандумом про взаєморозуміння між Україною та ЄС", - зазначається у повідомленні на сайті міністерства фінансів України..

Автори законопроєкту запевняють, що ним передбачається істотне спрощення діяльності багатьох фінансових організацій, як-то банків, страхових компаній, кредитних спілок, ломбардів, бірж, платіжних організацій та фінансових установ.

Приміром, згідно з ухваленими змінами, перелічені організації зобов'язані повідомляти Держфінмоніторингу про операції на суму понад 400 тисяч гривень замість нинішніх 150 тисяч гривень. Так само передбачається скорочення переліку ознак для обов'язкового звіту про фінансові операції.

У мінфіні кажуть про імплементацію директиви ЄС

На важливості ухвалення та запровадження цих змін вказала зокрема міністерка фінансів України Оксана Маркарова. Вона наголосила на необхідності імплементації четвертої директиви ЄС 2015/849. "Більшість наших сусідів, які йдуть у ЄС, уже давно імплементували четверту директиву. Більшість країн навколо нас давно бореться з таким ганебним явищем, як відмивання коштів. Цим законом для сумлінного бізнесу та сумлінних громадян ми покращуємо умови. Замість 17 критеріїв, за якими ми перевіряємо, буде лише чотири. Замість 150 тисяч гривень, вище яких зараз кожен банк перевіряє, буде 400 тисяч гривень", - зазначила Маркарова, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

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