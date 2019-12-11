Верховна Рада подовжила на рік дію закону про особливості самоврядування в ОРДЛО

Верховна Рада України подовжила на рік - до 31 грудня 2020 року - термін дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). За відповідний законопроєкт проголосували 320 народних депутатів, повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".

Від фракції "Слуга народу" за нього віддали голоси 220 народних обранців, від "ОПЗЖ" - 34, від "Європейської солідарності" - 23, від фракцій "За майбутнє" та "Довіра" - 16 і 14 відповідно. Окрім того, законопроєкт підтримали 13 позафракційних депутатів. "Проти" ухвалення законопроєкту проголосували 18 нардепів фракції "Голос" та один депутат від "Батьківщини". Решта 19 із 381 присутнього на засіданні депутата утрималася.

Днем раніше під час засідання профільного комітету парламенту представники фракцій "Голос" та "Батьківщина" заявили, що їхні фракції не голосуватимуть за цей законопроєкт.

Документ подовжує на рік можливість тимчасового введення особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО, встановленого статтею 1 закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Нагадаємо, 9 грудня на саміті лідерів "нормандської четвірки" (України, Росії, Німеччини та Франції) в Парижі сторони ухвалили заключне комюніке, де вказувалося на важливість законів про забезпечення особливого порядку самоврядування в ОРДЛО.

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО Верховна Рада ухвалила у вересні 2014 року. Він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на три роки. Згодом Верховна Рада неодноразово подовжувала на рік термін дії цього закону. Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО починає діяти тільки "після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків" з території України.

