 Верховна Рада оновила склад ЦВК | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.09.2018

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Новини

Верховна Рада оновила склад ЦВК

Рада призначила 14 нових членів Центрвиборчкому. Склад ЦВК збільшився з 15 до 17 членів.

Рада оновила склад ЦВК

Рада оновила склад ЦВК

Верховна Рада України у четвер, 20 вересня, призначила 14 нових членів Центральної виборчої комісії (ЦВК). Раніше цього дня парламент підтримав звільнення 13 членів Центрвиборчкому, термін повноважень яких сплив. Водночас дві людини продовжують виконувати обов'язки членів ЦВК. Ще одне місце в ЦВК залишається вакантним, на нього мають затвердити представника від "Опозиційного блоку". 

Нагадаємо, що Верховна Рада збільшила кількісний склад Центральної виборчої комісії з 15-ти до 17 членів. За відповідний законопроект 18 вересня проголосували 236 народних депутатів. 

Керівник парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич зазначив, що новообрані члени ЦВК зможуть розпочати виконання своїх обов'язків після звільнення з посад, які вони обіймали до обрання членами комісії, інформує агенція "Інтерфакс-Україна".

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