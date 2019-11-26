Венеціанка: Судова реформа Зеленського ставить під загрозу незалежність судоустрою

Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави. Такого висновку дійшла Венеціанська комісія після експертної оцінки цих змін. Відповідне рішення прийняли в п'ятницю, 6 грудня, під час сесійного засідання комісії у Венеції. Експерти Ради Європи звертають увагу на те, що монобільшість в Україні ухвалила зміни без врахування думок всіх зацікавлених сторін.

Помилкові меседжі

Конкретно йдеться про закон України номер 193 "Про внесення змін до Закону "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування". Ухвалені зміни передбачають нові правила щодо структури та ролі Вищої ради суддів (ВРЮ) та складу та статусу Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), вдвічі зменшує кількість суддів Верховного Суду та вводить суворі дисциплінарні заходи щодо суддів та членів ВРЮ та ВККС. Цей закон набув чинності 7 листопада. В його основу було покладено законопроект, поданий до Верховної Ради президентом Володимиром Зеленським.

Експерти РЄ нагадують, що реформа процесу відбору суддів та призначення нового складу Верховного Суду України, який розпочав свою роботу в січні 2018 року, були "помітним вдосконаленням системи, яка існувала раніше". Ініціюючи чергову реформу після президентських та парламентських виборів, яка призводить до серйозних змін у складі Верховного Суду, влада "надсилає меседж як суддям, так і широкій громадськості, що те, чи залишаться на своїх посадах судді Верховного суду чи ні, залежить від волі більшості в парламенті". "Це становить очевидну загрозу їх незалежності", - наголошує Венеціанська комісія.

Суди першої та другої інстанцій - пріоритет

Щодо реформи Верховного Суду, то її можна було б здійснити після того, як він буде розвантажений від величезної кількості справ, які перебувають на його розгляді, зокрема, шляхом реформування судів першої та другої інстанцій, вважають експерти.

"Після розпуску ВККС, що відбулося 7 листопада 2019 року, процедура призначення судових інстанцій першої та другої інстанцій повністю зупинилася, що викликає жаль", - йдеться у висновку. Експерти зауважують, що у цих судах необхідно терміново заповнити понад дві тисячі вакансій, бо деякі з них повністю припинили свою роботу через відсутність суддів.

Робота Верховного Суду під загрозою

Експерти Венеціанки радять українській владі скасувати положення про скорочення кількості суддів Верховного Суду з 200 до 100, оскільки цьому положенню "не було надано належного обґрунтування". Скорочення кількості суддів поставить під загрозу функціонування Верховного Суду, вважають вони. Щодо дисциплінарної процедури, то вона повинна бути спрощена: оскарження дисциплінарних рішень Вищої ради суддів має бути покладено безпосередньо на Верховний суд, а не на нереформований Київський міський адміністративний суд та Апеляційний адміністративний суд, говориться у висновку.

Окремо експерти РЄ відзначають готовність "урядової більшості усунути недоліки нового закону, який був ухвалений за пришвидшеною процедурою, без належного врахування думок усіх зацікавлених сторін".