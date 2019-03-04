 Венесуела має виплатити нафтовій компанії США понад 8 мільярдів доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.03.2019

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Новини

Венесуела має виплатити нафтовій компанії США понад 8 мільярдів доларів

У 2007 році Венесуела націоналізувала низку нафтових активів американської ConocoPhillips. Дії Каракаса визнані незаконними.

ConocoPhillips

Венесуела має виплатити американській нафтовій компанії ConocoPhillips понад 8 мільярдів доларів. Відповідне рішення у п'ятницю, 8 березня, ухвалив Міжнародний центр із врегулювання інвестиційних суперечок, що належить до групи організацій Світового банку. Каракас має право подати апеляцію на ухвалене рішення.

Позов ConocoPhillips пов'язаний з націоналізацією Венесуелою трьох нафтових активів американської компанії у 2007 році. У 2013 році центр з врегулювання інвестиційних суперечок визнав дії венесуельського уряду незаконними.

Водночас, як зазначає агенція AP, стягнути штраф з Венесуели наразі може бути складно, адже в країни триває економічна і політична криза. 22 січня в країні почалися масові акції протесту - відразу після вступу Ніколаса Мадуро на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Більшість країн ЄС, а також США, Канада, Австралія, частина країн Латинської Америки і Організація американських держав визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели.

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