 Венесуела заборонила випливати суднам зі своїх морських портів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.02.2019

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Новини

Венесуела заборонила випливати суднам зі своїх морських портів

Будь-яким суднам забороняється виходити з морських портів Венесуели. Відповідну вказівку отримали війська країни від соціалістичного уряду Ніколаса Мадуро.

Ніколас Мадуро

Поки що соціалістичний уряд Ніколаса Мадуро може розраховувати на підтримку армії

Військові Венесуели отримали від соціалістичного уряду Ніколаса Мадуро наказ не випускати будь-які судна з морських портів країни. Про це йдеться в ухваленому в середу, 20 лютого, розпорядженні де-факто глави держави, текст якого має інформаційна агенція AFP.

Заборона на вихід з портів триватиме до 24 лютого, зазначається в документі. Причиною такого кроку називаються міркування безпеки. Вочевидь, соціалістичний уряд глави Венесуели намагається запобігти тому, щоб у країну прибула гуманітарна допомога з США, зазначає AFP.

Напередодні міністр оборони Венесуели Владімір Падріно оголосив, що військових країни приведено у повну бойову готовність на всій протяжності венесуельського кордону. Крім того, раніше уряд у Каракасі повідомив про закриття морського кордону з островами Аруба, Бонайре і Кюрасао.

Днями опозиція під проводом тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо, котрого визнали США, Європейський Союз та десятки інших країн, оголосила намір завозити з 23 лютого гуманітарну допомогу до Венесуели, в тому числі й зі США.

Натомість нинішній глава Венесуели Ніколас Мадуро, якого підтримують військові, а також такі країни, як Росія, Китай, КНДР, Сирія, Куба та інші, категорично проти поставок гуманітарної допомоги до Венесуели зі США.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


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