Венесуела заборонила випливати суднам зі своїх морських портів

Військові Венесуели отримали від соціалістичного уряду Ніколаса Мадуро наказ не випускати будь-які судна з морських портів країни. Про це йдеться в ухваленому в середу, 20 лютого, розпорядженні де-факто глави держави, текст якого має інформаційна агенція AFP.

Заборона на вихід з портів триватиме до 24 лютого, зазначається в документі. Причиною такого кроку називаються міркування безпеки. Вочевидь, соціалістичний уряд глави Венесуели намагається запобігти тому, щоб у країну прибула гуманітарна допомога з США, зазначає AFP.

Напередодні міністр оборони Венесуели Владімір Падріно оголосив, що військових країни приведено у повну бойову готовність на всій протяжності венесуельського кордону. Крім того, раніше уряд у Каракасі повідомив про закриття морського кордону з островами Аруба, Бонайре і Кюрасао.

Днями опозиція під проводом тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо, котрого визнали США, Європейський Союз та десятки інших країн, оголосила намір завозити з 23 лютого гуманітарну допомогу до Венесуели, в тому числі й зі США.

Натомість нинішній глава Венесуели Ніколас Мадуро, якого підтримують військові, а також такі країни, як Росія, Китай, КНДР, Сирія, Куба та інші, категорично проти поставок гуманітарної допомоги до Венесуели зі США.