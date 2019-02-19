Венесуела заборонила випливати суднам зі своїх морських портів

Будь-яким суднам забороняється виходити з морських портів Венесуели. Відповідну вказівку отримали війська країни від соціалістичного уряду Ніколаса Мадуро.
Військові Венесуели отримали від соціалістичного уряду Ніколаса Мадуро наказ не випускати будь-які судна з морських портів країни. Про це йдеться в ухваленому в середу, 20 лютого, розпорядженні де-факто глави держави, текст якого має інформаційна агенція AFP.
Заборона на вихід з портів триватиме до 24 лютого, зазначається в документі. Причиною такого кроку називаються міркування безпеки. Вочевидь, соціалістичний уряд глави Венесуели намагається запобігти тому, щоб у країну прибула гуманітарна допомога з США, зазначає AFP.
Напередодні міністр оборони Венесуели Владімір Падріно оголосив, що військових країни приведено у повну бойову готовність на всій протяжності венесуельського кордону. Крім того, раніше уряд у Каракасі повідомив про закриття морського кордону з островами Аруба, Бонайре і Кюрасао.
Днями опозиція під проводом тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо, котрого визнали США, Європейський Союз та десятки інших країн, оголосила намір завозити з 23 лютого гуманітарну допомогу до Венесуели, в тому числі й зі США.
Натомість нинішній глава Венесуели Ніколас Мадуро, якого підтримують військові, а також такі країни, як Росія, Китай, КНДР, Сирія, Куба та інші, категорично проти поставок гуманітарної допомоги до Венесуели зі США.
Глава Венесуели Ніколас Мадуро очікує на прибуття 300 тонн гуманітарного вантажу з Росії, зокрема продовольства та медикаментів. (19.02.2019)
Військові Мадуро ведуть перемовини з опозицією, каже радник президента США з національної безпеки Джон Болтон. В той самий час Вашингтон розширив санкції проти Каракаса. (16.02.2019)
Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо закликає своїх прибічників допомогти доставити в країну американську гуманітарну допомогу. (17.02.2019)
Президент США Дональд Трамп закликав венесуельських військових підтримати тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо - або "втратити все". (19.02.2019)