Великобританія має провести вибори до Європарламенту, якщо перенесе Brexit

У випадку відкладення запланованого на кінець березня виходу Великобританії з Європейського Союзу на термін у понад три місяці, країна буде зобов'язана взяти участь у виборах до Європарламенту. Це виходить з угод про Євросоюз, повідомила у суботу, 2 лютого, речниця Європарламенту, передає агенція dpa.

Перед цим журнал Der Spiegel з посиланням на доповідь Європарламенту від 2017 року повідомив, що в разі членства Великобританії в ЄС під час європейських виборів вона зобов'язана також брати участь у цьому голосуванні. Після виборів у країни мають бути свої представники в Європарламенті, зазначило видання. Речниця парламенту підкреслила, що в іншому випадку є ймовірність скарг з боку громадян, яким буде відмовлено в їхньому виборчому праві.

Британці також могли б визначити депутатів до Європарламенту без виборів, як зробила Австрія після її приєднання до Євросоюзу. Втім, за словами представниці Європарламенту, така процедура не передбачена для постійних членів ЄС.

Нагадаємо, 29 січня Палата громад британського парламенту проголосувала за те, щоб Лондон провів переговори з ЄС з метою зміни положень угоди про Brexit, яку обидві сторони погодили. Однак президент Європейської Ради Дональд Туск відповів, що угода про вихід Великобританії з ЄС не може бути переглянута. Якщо жодного рішення не буде знайдено, то 29 березня відбудеться так званий неврегульований, або "жорсткий", Brexit. Вибори до Європарламенту відбудуться 23-26 травня. Нові члени парламенту вперше зберуться на початку червня.

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