 Великобританія має провести вибори до Європарламенту, якщо перенесе Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.02.2019

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Новини

Великобританія має провести вибори до Європарламенту, якщо перенесе Brexit

У разі затримки виходу Великобританії з Євросоюзу на понад три місяці країна буде зобов'язана взяти участь у виборах до Європарламенту. Інакше це буде порушенням виборчого права громадян.

Вихід Великобританії з Євросоюзу запланований на 29 березня

Вихід Великобританії з Євросоюзу запланований на 29 березня

У випадку відкладення запланованого на кінець березня виходу Великобританії з Європейського Союзу на термін у понад три місяці, країна буде зобов'язана взяти участь у виборах до Європарламенту. Це виходить з угод про Євросоюз, повідомила у суботу, 2 лютого, речниця Європарламенту, передає агенція dpa.

Перед цим журнал Der Spiegel з посиланням на доповідь Європарламенту від 2017 року повідомив, що в разі членства Великобританії в ЄС під час європейських виборів вона зобов'язана також брати участь у цьому голосуванні. Після виборів у країни мають бути свої представники в Європарламенті, зазначило видання. Речниця парламенту підкреслила, що в іншому випадку є ймовірність скарг з боку громадян, яким буде відмовлено в їхньому виборчому праві.

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Навіть якщо відбудеться "жорсткий" Brexit, британці зможуть і далі подорожувати до ЄС без віз, таке рішення ухвалили у Брюсселі. Якщо ж Лондон запровадить візи для якоїсь з країн, Євросоюз обіцяє швидку реакцію. (01.02.2019)

Голова Єврокомісії вірить, що домовленість між ЄС та Великобританією ще "може бути досягнута", але перегляд нинішньої угоди Жан-Клод Юнкер відкидає. Також Брюссель відмовляється шукати альтернативу механізму backstop. (30.01.2019)

Британці також могли б визначити депутатів до Європарламенту без виборів, як зробила Австрія після її приєднання до Євросоюзу. Втім, за словами представниці Європарламенту, така процедура не передбачена для постійних членів ЄС.

Нагадаємо, 29 січня Палата громад британського парламенту проголосувала за те, щоб Лондон провів переговори з ЄС з метою зміни положень угоди про Brexit, яку обидві сторони погодили. Однак президент Європейської Ради Дональд Туск відповів, що угода про вихід Великобританії з ЄС не може бути переглянута. Якщо жодного рішення не буде знайдено, то 29 березня відбудеться так званий неврегульований, або "жорсткий", Brexit. Вибори до Європарламенту відбудуться 23-26 травня. Нові члени парламенту вперше зберуться на початку червня.

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Британці запасаються гречкою через "жорсткий" Brexit? (16.01.2019)

  • Лілі Аллен

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    "Нам капець"

    "Ну що ж, мілленіали (покоління народжених у 1980-2000. - Ред.), нам реальний капець", - емоційно написала співачка Лілі Аллен. Вона додала, що давно не плакала так, як після референдуму про Brexit.

  • Елізабет (Ліз) Герлі

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    Ніч гризіння нігтів

    Модель та актриса Ліз Герлі виявилася однією з небагатьох селебрітіз, які підтримали вихід з ЄС. Напередодні вона обіцяла "ані плакатися, ані зловтішатися" результатами. У Twitter вона змалювала свою безсонну ніч стеження за новинами як ніч "гризіння нігтів". А коли стали відомі результати голосування Ліз Герлі запостила: "І раптом заспівали птахи".

  • Джоан Роулінг активно підтримувала збереження членства в ЄС

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    Магія не завадила б

    Авторка циклу про "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг, дізнавшись про підсумки голосування, написала в Twitter: "Не думаю, що колись так сильно хотілося магії як зараз". У своєму наступному пості вона додала: "До побачення, Сполучене Королівство". На її думку, на країну тепер чекає новий референдум щодо незалежності Шотландії.

  • Oasis in Berlin

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    "Зупиніть планету"

    Ліам Галлахер, екс-вокаліст гурту Oasis, зранку у п'ятницю, 24 червня, твітнув: "Зупиніть планету, я зійду".

  • Еллі Голдінг

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    Розбите серце

    Співачка та авторка пісень Еллі Голдінг визнала, що результати референдуму розбили їй серце. "Щиро вірю, що це одна з найбільш руйнівних речей за моє життя. Цього ранку мені страшно, як ніколи", - пояснила вона.

  • Річард Бренсон

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    "Час лікувати рани суспільства"

    Бізнесмен, засновник групи Virgin, Річард Бренсон назвав "сумними" висновки референдуму. За його словами, кампанія була надто агресивною, тому "час лікувати рани суспільства". "Британці, надзвичайні люди, вийдуть з гідністю та єднанням", - сподівається він.

  • Х'ю Лорі в образі доктора Хауса

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    "Полегше на поворотах"

    Британський актор Х'ю Лорі, відомий роллю доктора Хауса, саркастично твітнув: "Вітаю, прихильники Brexit. Задній хід - туди і вниз, полегше на поворотах". Він припустив, що пиво для англійських фанатів у ЄС стрімко подорожчає.

  • Аманда Еббінгтон

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    "Темні дні настали"

    Зірка британського серіалу "Шерлок" Аманда Еббінгтон: "Якого дідька нам дали цей вибір - не розумію. Тепер ми геть самі. Абсолютно. Дивіться, як починається крах. Темні дні настали". Вона задається питанням, у яку країну переїхати разом з дітьми.

  • Філіп Пуллман

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    "Вистрелили в ногу"

    Британський автор фентезі Філіп Пуллман висловився жорстко: "У нас боліла голова, тому ми вистрелили собі в ногу. Голова й досі болить, проте йти ми вже не можемо".

  • Гаррі Кейн

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    Який Brexit? Передусім - футбол!

    На тлі Brexit "Євро-2016" відійшов на другий план, проте футболісти думають переважно про матчі. "Не думаю, що хтось з нас (збірної Англії з футболу. - Ред.) знає достатньо, щоб коментувати. Доведеться чекати і дивитися, що відбувається. Мені бракує обізнаності, щоб турбуватися про це, думаю, іншим гравцям також", - сказав англійський форвард Гаррі Кейн.

    Автор: Стас Соколов


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"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

У соцмережах результати референдуму розділили аудиторію, користувачі сумно жартують про "Роз'єднане Королівство". А як на Brexit відреагували британські зірки кіно, музики та спорту - у фотогалереї DW. (24.06.2016)  

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Британці запасаються гречкою через "жорсткий" Brexit? (16.01.2019)  

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