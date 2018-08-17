 Великобританія закликає США і ЄС посилити тиск на Росію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.08.2018

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Новини

Великобританія закликає США і ЄС посилити тиск на Росію

Глава МЗС Великобританії Джеремі Хант виступить у Вашингтоні, щоб наголосити на небезпеці російської зовнішньої політики і закликати американських та єропейських партнерів посилити тиск на Росію.

Глава МЗС Великобританії Джеремі Хант

Глава МЗС Великобританії Джеремі Хант

Новий британський міністр закордонних справ Джеремі Хант у вівторок, 21 серпня, звернеться до США та європейських країн із закликом засудити "шкідливу поведінку" Росії та запровадити щодо неї жорсткіші санкції. "Встановлені правила міжнародної поведінки постійно порушуються такими ключовими країнами, як Росія", - йдеться у тексті промови Ханта, яку він має зачитати під час візиту до Вашингтона і фрагменти якої цитує інформагенція AFP з посиланням на матеріали британського МЗС.

"Звичайно, ми повинні вести діалог з Москвою, але ми також повинні бути прямолінійними: російська міжнародна політика за президента (Володимира - Ред.) Путіна зробила світ більш небезпечним", - ідеться в оприлюднених фрагментах заяви Ханта. ЄС, згідно з його словами, має ще раз перевірити санкційну політику щодо Росії. 

DW.COM

Держдеп США заявив, що проти Росії будуть запроваджені нові санкції. Причиною стало отруєння у Великобританії екс-розвідника Сергія Скрипаля речовиною "Новачок". (08.08.2018)

Великобританія підготувала запит про екстрадицію двох росіян, пише газета The Guardian. Лондон вважає їх причетними до застосування "Новачка" на території Сполученого королівства. (06.08.2018)

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що може розглянути можливість зняття санкцій, запроваджених щодо Росії, якщо російська влада вживе заходів задля співпраці зі США у питаннях ситуації в Сирії та України. Свою думку Трамп висловив в ексклюзивному інтерв'ю інформаційному агентству Reuters в понеділок, 20 серпня. При цьому Трамп повідомив, що питання санкцій не порушувалося президентом Росії Володимиром Путіним під час їхньої спільної зустрічі в Гельсінкі в середині липня.

Як повідомлялося, відносини Лондона і Москви суттєво погіршилися через так звану "справу Скрипаля". Екс-розвідника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію виявили непритомними 4 березня в британському Солсбері. Слідство та експерти Організації із заборони хімічної зброї повідомили, що Скрипалів отруєно нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР. Лондон звинуватив Москву в скоєнні хіматаки на британській території та вислав з країни ряд російських дипломатів.

На знак солідарності кілька десятків країн слідом за Великобританією вислали російських дипломатів. Серед інших, до акції приєдналися США, Німеччина, Україна та НАТО. До дзеркальних кроків у відповідь вдалась і Росія, виславши зі своєї території відповідну кількість дипломатів. Росія категорично відкидає звинувачення в отруєнні.

У червні в британському містечку Еймсбері двоє британців були госпіталізовані в критичному стані. Результати дослідження лабораторії міністерства оборони Портон-Даун показали отруєння "Новачком". Вплив нервово-паралітичної речовини призвів до загибелі потерпілої жінки.

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