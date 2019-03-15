 Великобританія готується продовжити санкції проти Росії і після Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.04.2019

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Новини

Великобританія готується продовжити санкції проти Росії і після Brexit

Лондон підготував законопроект, аби "мотивувати Росію до припинення дій з дестабілізації України". За порушення торгових санкцій проти РФ каратимуть 10 роками в'язниці.

Лондон

Уряд Великобританії розробив законопроект, який дозволить Лондону і після Brexit продовжувати санкції проти Росії, які наразі реалізуються в рамках Євросоюзу. Мета законопроекту - "мотивувати Росію до припинення дій з дестабілізації України", ідеться у пояснювальному меморандумі для британського парламенту, оприлюдненому в середу, 17 квітня, на сайті уряду в Лондоні.

Непохитна підтримка цілісності України

У меморандумі наголошується непохитна підтримка Великобританією територіальної цілісності і суверенітету України. Відзначаючи, що Росія "таємно або відкрито використовує будь-яку можливість для дестабілізації України", законодавці у Лондоні вказують, що російське втручання на Сході України і незаконна анексія Криму та Севастополя є кричущими порушеннями цілої низки міжнародних зобов'язань Росії, які випливають зі Статуту ООН, Заключного акту Наради з безпеки і співробітництва в Європі 1975 року, Будапештського меморандуму 1997 року та Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ.

"Росія повинна повною мірою поважати незалежність і територіальну цілісність України. Крим і Донбас є частиною України", - констатується в документі.

Покарання за порушення санкцій

У документі вказується, що підготовані урядом заходи по суті лише замінять ті, які зараз діють у рамках законодавства Євросоюзу. Водночас вони містять низку серйозних відмінностей. Так, уряд у Лондоні пропонує запровадити кримінальну відповідальність за порушення режиму санкцій з Росією і, зокрема, карати за порушення торгових санкцій штрафом або позбавленням волі терміном до 10 років.

Автономні санкції Великобританії проти Росії будуть обов'язковими до виконання не тільки на території Сполученого Королівства. Британські піддані будуть зобов'язані дотримуватися режиму санкцій і за кордоном. Крім того, повноваження з контролю за виконанням санкцій будуть поширюватися на британські морські судна в міжнародних або іноземних водах, судна без національності в міжнародних водах і іноземні судна в міжнародних водах.

З метою контролю за дотриманням торгового ембарго щодо анексованого Росією Криму чи заборони на поставки до Росії військової продукції або товарів подвійного призначення британські військові зможуть зупиняти й обшукувати іноземні судна і судна без національності з "використанням обґрунтованої сили", а також конфісковувати заборонені товари.

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    Заборона на в'їзд та замороження активів

    У березні 2014 року США та ЄС запровадили санкції щодо російських високопосадовців, депутатів Держдуми та підприємців. Їм заборонили в'їзд, а їхні американські та європейські активи заморозили. До санкційних списків, які в подальшому неодноразово розширювалися, потрапили спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко, депутат Держдуми Леонід Слуцький і радник російського президента Сергій Глазьєв.

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    Секторальні санкції

    16 липня 2014 року США запровадили санкції щодо компаній "Роснефть" і "Новатек", а також "Газпромбанку" і державної корпорації "Внешэкономбанк". Вони не можуть отримувати в США боргове фінансування на термін понад 90 днів. З "Внешэкономбанком" і "Газпромбанком" заборонено проводити транзакції. Згодом до цього списку додали "Банк Москвы", ВТБ, "Россельхозбанк" і Об'єднану суднобудівну корпорацію.

  • Віхд до філіалу Сбербанку в Москві

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    ЄС пішов за прикладом США

    Кілька тижнів потому секторальні санкції щодо Росії запровадив і Євросоюз. Вони поширилися на п'ять найбільших російських банків: "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" і ВЭБ, яким був обмежений доступ до ринків капіталу ЄС. Пізніше такі ж обмеження Брюссель запровадив щодо трьох нафтових компаній - "Роснефть", "Транснефть" і "Газпром нефть" - і трьох оборонних підприємств РФ.

  • Нафтовидобувна платформа Приразломная

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Російська нафтова галузь під санкціями

    Санкції щодо російської нафтової галузі запровадили і США, і ЄС, обмеживши роботу своїх компаній в російській Арктиці. Брюссель також заборонив поставки до Росії високотехнологічного обладнання для нафтової галузі у відповідь на дії РФ в Україні.

  • Міністр промисловості та торгівлі РФ Денис Мантуров тримає автомат, який вироблений концерном Калашников

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    ВПК під прицілом

    До санкцій в галузі ВПК належать запроваджена Євросоюзом заборона на торгівлю з Росією зброєю і заборона на експорт до неї товарів подвійного призначення для оборонного сектора. США, своєю чергою, запровадили штрафні заходи проти 11 виробників електроніки, яка може бути використана для потреб військової промисловості. Обґрунтування санкцій - війна на Донбасі та анексія Криму.

  • Штаб-квартира ФСБ РФ на Луб'янці в Москві

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Санкції щодо спецслужб

    У грудні 2016 року США запровадили санкції у зв'язку з можливими кібератаками з боку російських хакерів під час американської президентської виборчої кампанії. Цього разу до "чорного списку" потрапили зовнішня і внутрішня спецслужби країни - Головне розвідувальне управління (ГРУ) і Федеральна служба безпеки (ФСБ).

  • Підприємець Олег Дерипаска та президент РФ Володимир Путін

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    США покарали російських олігархів

    У квітні 2018 американський мінфін вперше завдав удару по російських приватних компаніях. Він запровадив санкції щодо 24 російських бізнесменів з опублікованої раніше так званої "Кремлівської доповіді". Серед них опинилися такі впливові олігархи, як Олег Дерипаска та Віктор Вексельберг. Активи їхніх компаній на території США заморожені, а американцям заборонено вести з ними бізнес.

  • Британські військові в масках та захисних костюмах

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Санкції за отруєння Скрипалів

    27 серпня 2018 року набули чинності нові санкції США за застосування Росією хімічної зброї. Ці штрафні заходи включають заборону на продаж Росії озброєнь та іншої оборонної продукції, відмова у доступі до американських товарів і технологій, які особливо важливі з точки зору національної безпеки, а також у наданні кредитів уряду США, кредитних гарантій та іншої фінансової підтримки.

    Автор: Ірина Філатова, Азад Сафаров


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