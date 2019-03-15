Великобританія готується продовжити санкції проти Росії і після Brexit

Уряд Великобританії розробив законопроект, який дозволить Лондону і після Brexit продовжувати санкції проти Росії, які наразі реалізуються в рамках Євросоюзу. Мета законопроекту - "мотивувати Росію до припинення дій з дестабілізації України", ідеться у пояснювальному меморандумі для британського парламенту, оприлюдненому в середу, 17 квітня, на сайті уряду в Лондоні.

Непохитна підтримка цілісності України

У меморандумі наголошується непохитна підтримка Великобританією територіальної цілісності і суверенітету України. Відзначаючи, що Росія "таємно або відкрито використовує будь-яку можливість для дестабілізації України", законодавці у Лондоні вказують, що російське втручання на Сході України і незаконна анексія Криму та Севастополя є кричущими порушеннями цілої низки міжнародних зобов'язань Росії, які випливають зі Статуту ООН, Заключного акту Наради з безпеки і співробітництва в Європі 1975 року, Будапештського меморандуму 1997 року та Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ.

"Росія повинна повною мірою поважати незалежність і територіальну цілісність України. Крим і Донбас є частиною України", - констатується в документі.

Покарання за порушення санкцій

У документі вказується, що підготовані урядом заходи по суті лише замінять ті, які зараз діють у рамках законодавства Євросоюзу. Водночас вони містять низку серйозних відмінностей. Так, уряд у Лондоні пропонує запровадити кримінальну відповідальність за порушення режиму санкцій з Росією і, зокрема, карати за порушення торгових санкцій штрафом або позбавленням волі терміном до 10 років.

Автономні санкції Великобританії проти Росії будуть обов'язковими до виконання не тільки на території Сполученого Королівства. Британські піддані будуть зобов'язані дотримуватися режиму санкцій і за кордоном. Крім того, повноваження з контролю за виконанням санкцій будуть поширюватися на британські морські судна в міжнародних або іноземних водах, судна без національності в міжнародних водах і іноземні судна в міжнародних водах.

З метою контролю за дотриманням торгового ембарго щодо анексованого Росією Криму чи заборони на поставки до Росії військової продукції або товарів подвійного призначення британські військові зможуть зупиняти й обшукувати іноземні судна і судна без національності з "використанням обґрунтованої сили", а також конфісковувати заборонені товари.