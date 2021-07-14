Великим круїзним лайнерам заборонять запливати в центр Венеції

Великі судна, зокрема, круїзні лайнери, не зможуть більше пропливати через канал Джудекка, а також перед центральною площею Венеції Сан-Марко. Відповідний закон схвалений кабінетом міністрів Італії, повідомляється у вівторок, 13 липня, на сайті уряду.

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"Цей крок необхідний для того, щоб захистити природу, ландшафт, а також художню і культурну цілісність Венеції", - пояснив міністр інфраструктури Енріко Джованніні. Глава італійського мінкульту Даріо Франческіні назвав день ухвалення цього закону історичним. Обмеження набудуть чинності з 1 серпня.

У документі наголошується, що заборона поширюється на кораблі, які відповідають одному з таких критеріїв: місткість понад 25 тисяч тонн, довжина понад 180 метрів або висота понад 35 метрів. Закон передбачає створення фонду для виплати компенсацій компаніям і їхнім співробітникам, які постраждають від обмежень.

ЮНЕСКО погрожувала включити Венецію в "чорний список"

У червні ЮНЕСКО закликала негайно заборонити заплив великих круїзних лайнерів в лагуну і допускала включення Венеції в так званий чорний список. У нього входять об'єкти Всесвітньої спадщини, що перебувають під загрозою. Неназвані співрозмовники агентства Reuters в італійському кабміні визнали, що саме ця погроза змусила уряд Італії діяти. Венеція і Венеціанська лагуна були внесені до переліку об'єктів Всесвітньої спадщини в 1987 році.

До пандемії COVID-19 мільйони відвідувачів припливали до Венеції на круїзних лайнерах. Як правило місткість таких суден - близько 200 тисяч тонн. Хвилі, утворені цими кораблями, завдавали шкоди фундаментам будівель, а також створювали загрозу екологічній рівновазі лагуни.

Як європейські міста борються з масовим туризмом Посидіти на сходах - 400 євро Відвідати Рим і посидіти на Іспанських сходах - тепер це можуть собі дозволити лише туристи, які мають при собі зайві 400 євро. Нещодавно міська влада заборонила сидіти на знаменитих сходах в історичному центрі. За дотриманням заборони тепер стежить поліція. Той, хто, попри заборону, все ж таки вирішить посидіти на сходах, ризикує заплати штраф розміром до 400 євро.

Як європейські міста борються з масовим туризмом Витвори мистецтва не для того, щоб на них сідали Причина: з одного боку, туристи залишають на сходах сліди на кшталт залишків від жувальної гумки, плям від кави або вина; з іншого - сидячи на сходах, вони закривають собою саму архітектурну пам'ятку. Рим, де щороку зупиняється приблизно сім мільйонів гостей, - одне з найбільш відвідуваних міст Європи - і не єдине, яке страждає від напливу туристів і тому змушене вдаватися до відповідних заходів.

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Як європейські міста борються з масовим туризмом Увага! Камера! Американський серіал "Гра престолів" став одним з найуспішніших у світі. Здебільшого, його знімали в місті Дубровник на півдні Хорватії. У серіалу безліч прихильників у всьому світі. Можна легко здогадатися, що це означає для містечка, яке нараховує лише 40 тисяч мешканців, - маси туристів!

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Як європейські міста борються з масовим туризмом Куди подівся напис? Власникам квартир в Амстердамі тепер дозволено здавати свої помешкання туристам не більше, ніж на 30 днів на рік. А на деяких вулицях здавати помешкання туристам взагалі заборонено. Міська влада також прибрала всесвітньо відомий напис "I amsterdam", який довгий час прикрашав простір перед Державним музеєм. Занадто багато туристів хотіли біля цього напису фотографуватися.

Як європейські міста борються з масовим туризмом Туристичне передозування Як це: жити у селищі з населенням 770 жителів, що розкинулось на березі мальовничого озера? Напевно, досить добре. Однак 770 місцевих мешканців щороку мають приймати приблизно мільйон туристів, які прибувають на 20 тисячах автобусів. Особливо важко місцевим жителям, коли "гості" все село сприймають як Діснейленд, фотографують приватні будиночки та сади, а потім їдуть далі.

Як європейські міста борються з масовим туризмом Нашестя сарани? Таке містечко справді існує. Воно називається Халльштатт і лежить в Австрії. Навала туристів тут трохи нагадує нашестя сарани, яка спочатку заполоняє місцевість, завдає шкоди, а потім прямує далі. В окремі дні до 10 000 туристів снують вузькими вуличками містечка, де живе лише 770 жителів.

Як європейські міста борються з масовим туризмом Зупинка на щонайменше 150 хвилин Громаді цього невеличкого містечка, яке передусім користується популярністю серед туристів з Азії, це вже набридло. З 2020 року в Халльштатт пропускатимуть лише зі спеціальним квитком. Таким чином місцева влада хоче зменшити кількість автобусів із 20 до восьми тисяч. Крім того туристи повинні залишатись у містечку щонайменше 150 хвилин. Так вони, можливо, витратять більше грошей.

Як європейські міста борються з масовим туризмом "Копіпейст" з містами Кажуть, що більшість китайців знають про Халльштатт. Це австрійське містечко настільки популярне, що копію його спорудили в провінції Гуандун за майже 800 мільйонів євро. На відстані приблизно 7000 кілометрів від справжнього Халльштадту. Можливо, це вирішення проблеми й для інших переповнених туристами міст: побудувати копію, та нехай туди їдуть масові туристи! Автор: Марко Мюллер, Оксана-Іванна Мельник

