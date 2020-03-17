ВВП Німеччини через коронавірус може впасти на 9 відсотків - прогноз

Через пандемію коронавірусу валовий внутрішній продукт (ВВП) Німеччини може скоротитися в діапазоні від 4,5 відсотка до 9 відсотків. Про це свідчить прогноз німецького Інституту світової економіки IfW, опублікований у четвер, 19 березня.

При цьому оптимістичний сценарій з падінням на 4,5 відсотка передбачає, що економічна ситуація в країні нормалізується в травні. Якщо ж стабілізація настане в серпні, то падіння ВВП складе 8,7 відсотка, прогнозують економісти.

У свою чергу, в Німецькому інституті економічних досліджень DIW припускають, що внаслідок коронавірусу ВВП Німеччини у 2020 році замість раніше прогнозованого зростання на 1,2 відсотка впаде до щонайменше мінус 0,1 відсотка.

Утім, це ще дуже оптимістичний сценарій, заявив президент DIW Марсель Фратшер (Marcel Fratzscher). Криза внаслідок коронавірусу може ще сильніше вдарити по німецькій економіці. Загальноєвропейська фіскальна політика повинна зробити більше для запобігання хвилі банкрутств, вважає економіст. "Мета полягає в тому, щоб цей шок не перетворився на фінансову кризу", - цитує Фратшера агенція dpa. На його думку, Італія може бути першим ударом, який викличе ефект доміно.

Водночас в інституті наголошують, що цей прогноз є дуже приблизним через невизначеність розвитку ситуації внаслідок поширення коронавірусу та політичних реакцій на нього. "Прогнози економічного розвитку зазнають ще більшої невизначеності, ніж зазвичай", - зауважили в інституті.

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Згідно з останніми даними інституту Роберта Коха, у Німеччині офіційно підтвердили 10 999 випадків зараження коронавірусом та 20 смертей внаслідок нього.

Раніше Німеччина вже запровадила додаткові обмеження на кордонах з Італією, Іспанією, Францією, Люксембургом, Данією та Швейцарією у авіаційному та водному сполученні. Також Берлін заявив, що припиняє приймати шукачів притулку. Крім того авіаперевізник Lufthansa оголосив про скорочення 95 відсотків усіх рейсів.

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