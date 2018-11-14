 Вбивство Хашоггі: Трамп не хоче слухати аудіозапис і вигороджує кронпринца | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.11.2018

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Новини

Вбивство Хашоггі: Трамп не хоче слухати аудіозапис і вигороджує кронпринца

Дональд Трамп стверджує, що й так знає зміст аудіозаписів, які стосуються вбивства журналіста Джамаля Хашоггі. Він також не схильний звинувачувати саудівського кронпринца в причетності до вбивства.

Дональд Трамп відмовився слухати аудіозапис зі сценами вбивства журналіста

Дональд Трамп відмовився слухати аудіозапис зі сценами вбивства журналіста

Президент США Дональд Трамп заявив, що він не має бажання прослуховувати аудіозапис, наданий турецькою владою, на якому нібито зафіксовано вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі. "У нас є запис. Я не хочу слухати плівку, немає жодної причини для мене, аби прослухати її", - сказав Трамп в інтерв'ю телеканалу Fox News, яке показали в ефірі в неділю, 18 листопада.

Трамп назвав запис "дуже жорстоким", "жахливим" та "сповненим страждань". За словами президента США, він запитував у своїх радників, чи варто йому прослухати запис, і ті відрадили його від цього. "Я знаю все, що міститься на цій плівці, без прослуховування", - запевнив Трамп.

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Дедалі більше доказів вказують на те, що за вбивством журналіста Джамаля Хашоггі міг стояти наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман. Американські спецслужби вважають його замовником, пише Washington Post. (17.11.2018)

Президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що аудіозаписи, що стосуються вбивства журналіста Джамаля Хашоггі, були передані кільком країнам світу, включно з США та Німеччиною. (10.11.2018)

Нагадаємо, за повідомленням видання Washington Post, днями Центральне розвідувальне управління США (ЦРУ) дійшло висновку, що вбити Хашоггі наказав саудівський кронпринц Мохаммед бін Салман. Утім, Держдепартамент напередодні зазначив, що ці висновки ще не є остаточними. А Трамп сказав журналістам, що отримає доповідь про замовників та виконавців вбивства до 20 листопада.

Тим часом в інтерв'ю Fox News, яке було записане 16 листопада, він став на захист кронпринца. Відповідаючи на запитання, чи брехав йому бін Салман, заперечуючи, що знав про вбивство, Трамп зазначив: "Я не знаю. І хто справді може знати? Але я можу сказати, що в нього є багато людей, які стверджують, що він не знав", цитує агентство AFP. При цьому Трамп припустив, що люди з оточення кронпринца могли бути причетні до вбивства, а також наголосив, що прагне зберігати дружбу з "хорошим союзником", маючи на увазі Саудівську Аравію.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган минулого тижня вперше офіційно підтвердив наявність аудіозапису, копії якого надали низці країн, у тому числі США та Німеччині. За даними американських ЗМІ, запис, на якому чути сцени вбивства Хашоггі, дали прослухати також і директорці ЦРУ Джині Гаспел під час візиту до Анкари.

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