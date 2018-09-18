Вбивство журналістки-викривальниці на Мальті: відкриті запитання

Близько двох десятків демонстрантів зібралися неподалік міністерства юстиції у старій частині столиці Мальти Валлетті. Вони кладуть різнокольорові букети квітів та запалюють червоні надгробні свічки. У такий спосіб присутні вшановують пам'ять загиблої близько року тому мальтійської журналістки Дафни Гаруани Галіції, яку підірвали в її автомобілі.

Так само вже майже рік триває розслідування обставин вбивства журналістки. Щодо цього активісти місцевого руху #occupyjustice вважають, що відповідні органи просто саботують це розслідування. Дафна Гаруана Галіція була найпопулярнішою блогеркою Мальти. Вона викривала корупцію, писала про фінансові махінації урядовців. Без сумніву, мала багато ворогів. Проти неї велося одразу 40 судових справ за позовами посадовців, що звинувачували її у наклепі.

На думку однієї з подруг загиблої, багато хто мав достатньо мотивів для її усунення. "Вона писала про людей, про корупцію, викривала речі, які декому не подобалися. Цих людей поліція навіть не допитала в зв'язку з убивством. На жаль, це - не ретельне розслідування", - констатує жінка в розмові з DW.

Критика європарламентаріїв

Утім, такої думки дотримується не лише подружка вбитої викривальниці. Схожу оцінку ситуації дає і німецький європарламентарій Свен Ґіґольд (Sven Giegold). Член Європарламенту вже давно спостерігає за діями влади Мальти у боротьбі з такими явищами як корупція, відмивання грошей, підставні фірми та сумнівні фінансові оборудки. Ґіґольд теж вважає, що розслідування затягують. На думку євродепутата, дуже підозрілим є те, що слідчий прокурор у справі вбивства Дафни Галіції, навіть не завершивши розслідування, нещодавно був підвищений на посаді.

"Після всього, що тут трапилося, я, звісно, не довіряю органам влади Мальти", - запевнив Ґіґольд коресподента DW. Він також згадав і те, що на Мальті й раніше скоювали різні злочини та підривали автомобілі. "Що стосується відмивання грошей, то найбільш кричущі випадки викривалися не відповідними органами мальтійської влади, а насамперед завдяки інформації зі США. Щоразу, коли преса публікує матеріали про нові випадки корупції чи організованої злочинності, то поліція не розслідує це. (…) Ніхто не почувається тут справді відповідальним", - зазначив політик.

Позиція міністра юстиції

Ґіґольд - член делегації Європарламенту, котра вже вдруге перебуває на Мальті, щоб на місці ознайомитися з ефективністю дії механізмів правової держави. Після багатьох розмов з мальтійськими посадовцями, в тому числі й з міністром юстиції Оуеном Боннічі делегація дійшла однозначного висновку: ситуація на Мальті становить справжню загрозу правовій державі.

До речі, з усіх керівників провідних органів влади лише міністр юстиції погодився дати інтерв'ю DW. Боннічі не поділяє думок активістів та представників Європарламенту й хвалить поліцію за зроблену роботу в розслідуванні вбивства журналістки. "Поліція робить усе можливе, щоб розкрити це огидне вбивство", - запевнив міністр кореспондента DW.

Міністр юстиції Мальти Оуен Боннічі сповений оптимізму щодо розслідування

Вже невдовзі проти трьох підозрюваних у злочині висунуть обвинувачення, пообіцяв міністр. За його даними, троє місцевих злочинців, чиї особи вже відомі поліції, заклали в авто журналістки потужний вибуховий пристрій, котрий можна було привести в дію дистанційно. Вибух пролунав саме під час поїздки журналістки-викривальниці з дому до міста Валетта. З'ясувати, хто саме був замовником вбивства й досі попри майже рік розслідування, не вдалося.

Глава мальтійського мінюсту запевняє, що поліція й слідчі працюють мало не день і ніч. "Поліція розслідує справу за міжнародної допомоги, за допомоги європейських відомств. А ще слідство ведуть органи юстиції, які тут, на Мальті, абсолютно незалежні", - наголосив урядовець. За його словами, слідчі ладні перевернути кожен камінець на острові, щоб знайти вбивць та замовників.

Родина загиблої хоче швидких результатів

Утім, родина загиблої журналістки піддає сумніву запевнення міністра юстиції. Адвокат родини Джейсон Аццопарді також сумнівається, що слідчим вдасться швидко розкрити всі обставини злочину. У розмові з євродепутатами Аццопарді закликав проводити відкрите розслідування зі слуханнями. Досі органи юстиції відхиляли такі вимоги.

Активісти й родичі загиблої журналістки звинувачують уряд Мальти в затягуванні розслідування

Крім того, на думку адвоката, держава намагається залякати та змусити замовкнути його підзахисних. "Була атмосфера залякування та погроз Дафні та її родині. Це триває й по сьогодні після її смерті. Уряд і досі лукавить, запевняючи, що прагнення родини домогтися справедливості - це критика держави, чого, звісно, не може бути в демократичному суспільстві", - розповів захисник родини у розмові з DW.

Міністр юстиції Мальти Оуен Боннічі не згоден з думкою адвоката, ніби вся Мальта захрясла в організованій злочинності. "Розслідування тривають успішно з метою вийти й на замовників", - впевнений урядовець. Водночас євродепутат Свен Ґіґольд скептично оцінює такі заяви міністра, кажучи, що досі розслідування велося не з максимальною віддачою. Ґіґольд наполягає на подальшому тиску на уряд з метою спонукати його до справді успішної боротьби з корупцією та відмиванням грошей. Європарламент і надалі відстежуватиме цю ситуацію, пообіцяв політик.