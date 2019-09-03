Вашингтон підтвердив готовність Трампа зустрітися з Роухані без попередніх умов

Президент США Дональд Трамп готовий зустрітися зі своїм іранським колегою Хасаном Роухані без попердніх умов, заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін у вівторок, 10 вересня. Заява пролунала за кілька днів після того, як Іран розпочав запуск 40 центрифуг типу IR-4 та IR-6 для збагачення урану, приступивши таким чином до третього етапу скорочень зобов'язань в рамках ядерної угоди. Водночас Мнучін наголосив, що політика максимального тиску на Тегеран збережеться.

"Президент чітко дав зрозуміти, він готовий до зустрічі без жодних попередніх умов. Однак ми продовжуємо політику максимального тиску", - цитує слова Мнучіна агенція AFP.

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео, котрий разом з Мнучіним був присутній на брифінгу у Білому Домі, ствердно відреагував на запитання журналістів щодо можливості зустрічі Трамп і Роухані пізніше цього місяця на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Напруженість між Іраном і США посилюється від травня минулого року, коли Дональд Трамп ухвалив рішення про вихід з ядерної угоди з Тегераном. Угода, яку 2015 року підписали Іран, США, Росія, Китай, Німеччина, Франція та Великобританія, передбачала виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження його ядерної програми в обмін на скасування санкцій США та ЄС.

Після того як США в односторонньому порядку вийшли з угоди, Тегеран відмовився виконувати частину зобов'язань у рамках угоди. Вашингтон у відповідь посилив санкції щодо Тегерана, що негативно вплинуло на економіку Ірану.

Про можливість зустрічі з Роухані Трамп заявив за підсумками саміту Великої сімки наприкінці минулого місяця у Франції. Проти такої зустрічі виступав ексрадник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон.