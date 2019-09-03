 Вашингтон підтвердив готовність Трампа зустрітися з Роухані без попередніх умов | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.09.2019

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Новини

Вашингтон підтвердив готовність Трампа зустрітися з Роухані без попередніх умов

Зустріч може відбутися на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, стверджує Майк Помпео. Водночас США заявляють про продовження політики максимального тиску на Іран.

Дональд Трамп і Хасан Роухані

Дональд Трамп і Хасан Роухані

Президент США Дональд Трамп готовий зустрітися зі своїм іранським колегою Хасаном Роухані без попердніх умов, заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін у вівторок, 10 вересня. Заява пролунала за кілька днів після того, як Іран розпочав запуск 40 центрифуг типу IR-4 та IR-6 для збагачення урану, приступивши таким чином до третього етапу скорочень зобов'язань в рамках ядерної угоди. Водночас Мнучін наголосив, що політика максимального тиску на Тегеран збережеться.

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За словами президента США, він готовий зустрітись з іранським президентом Хасаном Роухані, "за правильних або відповідних обставин". (27.08.2019)

"Президент чітко дав зрозуміти, він готовий до зустрічі без жодних попередніх умов. Однак ми продовжуємо політику максимального тиску", - цитує слова Мнучіна агенція AFP.

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео, котрий разом з Мнучіним був присутній на брифінгу у Білому Домі, ствердно відреагував на запитання журналістів щодо можливості зустрічі Трамп і Роухані пізніше цього місяця на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Напруженість між Іраном і США посилюється від травня минулого року, коли Дональд Трамп ухвалив рішення про вихід з ядерної угоди з Тегераном. Угода, яку 2015 року підписали Іран, США, Росія, Китай, Німеччина, Франція та Великобританія, передбачала виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження його ядерної програми в обмін на скасування санкцій США та ЄС.

Після того як США в односторонньому порядку вийшли з угоди, Тегеран відмовився виконувати частину зобов'язань у рамках угоди. Вашингтон у відповідь посилив санкції щодо Тегерана, що негативно вплинуло на економіку Ірану.

Про можливість зустрічі з Роухані Трамп заявив за підсумками саміту Великої сімки наприкінці минулого місяця у Франції. Проти такої зустрічі виступав ексрадник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон.

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    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

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