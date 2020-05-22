Вашингтон: Гонконг втратив статус автономії у складі Китаю

Державний секретар США Майк Помпео у середу, 27 травня, поінформував Конгрес, що Гонконг не може вважатися таким, що має широку автономію у складі Китаю через заплановане Пекіном ухвалення законопроєкту щодо національної безпеки Гонконгу.

Як зазначає інформагенція dpa, ця зміна статусу може стати серйозним ударом для торговельних відносин Гонконгу із США та можливості його мешканців отримувати американські візи. Крім того, ухвалення зазначеного законопроєкту Пекіном може завдати шкоди статусу Гонконга як ключового азійського фінансового центру, яким регулярно послуговується сам Пекін під час своїх фінансових та комерційних операцій з іншими країнами.

"Попри сподівання США, що вільний і процвітаючий Гонконг може послужити за модель авторитарному Китаю, тепер зрозуміло, що Пекін моделює Гонконг під себе", - сказав Помпео. Держсекретар США наголосив, що "жодна розумна людина не може сьогодні стверджувати, що Гонконг підтримує високий ступінь автономії від Китаю, враховуючи факти на місцях". При цьому Помпео наголосив, що США підтримують жителів Гонконгу.

Закон про національну безпеку Гонконгу

Цю заяву голова зовнішньополітичного відомства США оприлюднив, очікуючи ухвалення законопроєкту щодо національної безпеки Гонконгу. Його має затвердити вищий законодавчий орган Китаю - Всекитайські збори народних представників (ВЗНП) в обхід місцевого законодавчого органу Гонконгу. Помпео назвав ці дії Пекіна "катастрофічним рішенням".

У разі його затвердження, у Пекіна розширяться можливості для втручання у справи колишньої британської колонії, зокрема цей законопроєкт дозволить придушувати протести в автономній від Китаю території. Це питання включене до порядку денного сесії ВЗНП, що розпочалася 22 травня і завершується 28 травня.

Раніше у Вашингтоні вже пригрозили санкціями Пекіну через законопроєкт про нацбезпеку Гонконгу. У самому ж Китаї заявили, що відносини обох країн перебувають на межі "холодної війни".

Гонконг є окремим адміністративним регіоном у складі Китаю. Принцип "одна країна - дві системи" було закріплено під час передачі 1997 року колишньої британської колонії КНР. Він гарантує населенню адміністративного регіону свободи, що не діють у материковому Китаї. Однак протестувальники в Гонконгу звинувачують уряд у Пекіні у дедалі більшому обмеженні гарантованих основних прав.

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