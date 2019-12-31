Вашингтон відправить до Багдада додаткових військових для захисту посольства

Після атаки протестувальників на посольство Сполучених Штатів в Іраку Пентагон відправляє додаткові військові підрозділи до Багдада для його захисту. Про це повідомив міністр оборони США Марк Еспер у вівторок, 31 грудня. "Міністерство оборони тісно співпрацює з Державним департаментом, щоб забезпечити безпеку нашого посольства та персоналу в Багдаді", - йдеться у повідомленні Еспера, цитує інформагенція AFP.

Міністр не розповів про деталі операції. Натомість джерело агенції у Пентагоні припускає, що буде задіяна невелика кількість морських піхотинців США.

Водночас у Державному департаменті США запевнили, що персонал дипломатичної установи перебуває у безпеці і його евакуація не планується. "Наш основний пріоритет - безпека американського персоналу (...) Він захищений, вторгнення (протестувальників у посольствою. - Ред.) не було (...) Евакуація співробітників посольства не планується", - йдеться у повідомленні речниці Держдепу.

Крім того, у відомстві повідомили, що посол США в Іраку від'їжджав у "особисту подорож" і зараз вже повертається назад до посольства. Раніше низка ЗМІ повідомили про його нібито евакуацію з Багдада.

Нагадаємо, в цей самий день декілька численні демонстранти атакували посольство США в Іраку під час акції протесту проти американських авіаударів по військових об'єктах шиїтських бойовиків на іракській території, що були завдані кілька днів тому. Різні джерела повідомляють про сотні або тисячі протестувальників біля посольства у вівторок.

Спроба атакувати посольство відбулася після поховання загиблих від американського авіаудару по бойовиках шиїтського угруповання "Катаїб Хезболла". Повітряні сили США завдали удару по позиціях угруповання у Сирії та Іраку 29 грудня. Бомбардування стало відповіддю на загибель громадянина США під час обстрілу військової бази в Іраку 27 грудня. Загалом внаслідок ударів загинули 25 бойовиків.

Шиїтське угруповання "Катаїб Хезболла" діє на території Сирії та Іраку, є тісно пов'язаним з Іраном та отримує з цієї країни військову підтримку. Водночас Багдад толерує присутність угруповання на території власної країни.