 Ватикан і Пекін уклали історичну угоду щодо призначення єпископів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Ватикан і Пекін уклали історичну угоду щодо призначення єпископів

Ватикан визнав католицьких єпископів, яких у КНР призначав Пекін. Китай не мав дипломатичних стосунків зі Святим Престолом від 1951 року.

Папа Франциск з вірянами Китаю

Папа Франциск з китайськими вірянами (фото з архіву)

Ватикан і Пекін уклали попередню угоду щодо того, хто призначатиме єпископів у КНР. Про це в суботу, 22 вересня, оголосили у Ватикані, інформує агенція AFP.

Одразу після ухвалення рішення Папа Римський Франциск визнав сімох священників, раніше призначених Пекіном. Китай і Ватикан не мали дипломатичних відносин від 1951 року.

У Китаї налічується 12 мільйонів вірян Римо-католицької церкви. При цьому священників у частині католицьких громад Китаю призначає Комуністична партія країни. Ще частина громад неофіційно підпорядковується Ватикану.

Ватикан є однією з 17 країн світу, що визнає незалежність Тайваню від Китаю. Папа Римський Франциск намагався покращити стосунки з Китаєм відтоді, як він зійшов на папський престол.

Дивитись відео 01:55
Now live
01:55 хв

Сексуальні скандали католицької церкви (28.08.2018)

DW.COM

Папа Римський назвав українських жінок героїнями

Під час зустрічі з українською громадою в соборі Святої Софії Папа Римський Франциск відзначив роль українських жінок. Також він помолився за мир на Донбасі. (28.01.2018)  

У Німеччині 3677 осіб зазнали домагань католицьких священиків

Згідно з новим дослідженням, проведеним на замовлення Конференції єпископів Німеччини, з 1946 до 2014 року у ФРН понад 3600 осіб зазнали сексуальної наруги з боку католицьких священників. (13.09.2018)  

Коментар: Католицька церква Папи Римського - моральний банкрут

Візит Папи Римського до Ірландії був затьмарений скандалом через сексуальне насильство в католицькій церкві. Лінгвіст і релігієзнавець Александер Ґерлах переконаний: у нинішній формі ця церква не має майбутнього. (27.08.2018)  

Аудіо й відео до теми

Сексуальні скандали католицької церкви (28.08.2018)  

Також за темою

Vatikan EKD beim Papst

Папа Римський закликав католиків і протестантів до подолання розбіжностей 06.02.2017

Папа Римський Франциск І зустрівся з делегацією Євангелічнної церкви в Німеччині. Темою розмови стали перспективи можливого зближення та об'єднання церков.

Ljubomyr Husar ukrainischer Kardninal

Папа Римський вшанував померлого екс-главу УГКЦ Гузара 05.06.2017

Колишній глава Української греко-католицької церкви був "одним із найзначніших моральних авторитетів", зазначив понтифік. Гузара поховали у крипті Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві.

Реклама

Докладно

Німецькі партії

Чому праві популісти стали другими за рейтингом в ФРН?

"Альтернатива для Німеччини" виграє одразу від поточних і довгострокових тенденцій. 

Північний потік-2

Росія готова профінансувати "Північний потік-2" - ЗМІ

Кремль повідомив Берліну про готовність перебрати на себе фінансування будівництва газопроводу "Північний потік-2" -ЗМІ. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  