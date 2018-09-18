Ватикан і Пекін уклали історичну угоду щодо призначення єпископів

Ватикан визнав католицьких єпископів, яких у КНР призначав Пекін. Китай не мав дипломатичних стосунків зі Святим Престолом від 1951 року.
Ватикан і Пекін уклали попередню угоду щодо того, хто призначатиме єпископів у КНР. Про це в суботу, 22 вересня, оголосили у Ватикані, інформує агенція AFP.
Одразу після ухвалення рішення Папа Римський Франциск визнав сімох священників, раніше призначених Пекіном. Китай і Ватикан не мали дипломатичних відносин від 1951 року.
У Китаї налічується 12 мільйонів вірян Римо-католицької церкви. При цьому священників у частині католицьких громад Китаю призначає Комуністична партія країни. Ще частина громад неофіційно підпорядковується Ватикану.
Ватикан є однією з 17 країн світу, що визнає незалежність Тайваню від Китаю. Папа Римський Франциск намагався покращити стосунки з Китаєм відтоді, як він зійшов на папський престол.
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