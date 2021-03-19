Василь Стус

Другий суд над Стусом? Чому Медведчук вимагає заборонити книжку про поета-дисидента

Суд у Києві близький до вердикту у справі політика Віктора Медведчука проти журналіста Вахтанга Кіпіані щодо його книжки про українського поета-дисидента Василя Стуса. DW про те, що відомо про цю справу.