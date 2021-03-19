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Василь Стус

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Василь Стус".

Василь Стус був українським поетом-шістдесядником, правозахисником, радянським дисидентом. Стус загинув при загадкових обставинах у виправно-трудовій колонії особливого режиму 4-го вересня 1985 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Справа Василя Стуса: як програв Віктор Медведчук

"Справа Василя Стуса": як програв Віктор Медведчук 19.03.2021

Київський апеляційний суд скасував заборону на поширення книги про Василя Стуса. У Кіпіані святкують перемогу, у Медведучка відмовчуються, а експерти передбачають, що рішення надихатиме на нові історичні розвідки.

Справа Василя Стуса: Кіпіані виграв суд проти Медведчука

"Справа Василя Стуса": Кіпіані виграв суд проти Медведчука 19.03.2021

Апеляційний суд скасував рішення Дарницького райсуду Києва про заборону поширення книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".

Вахтанг Кіпіані про суд з Медведчуком, Бандеру й інтеграцію Донбасу (18.03.2021) 18.03.2021

Про те, як завдяки позову Віктора Медведчука книга "Справа Василя Стуса"стала бестселером, чи варто називати іменами Романа Шухевича та Степана Бандери стадіони і як інтегрувати окупований Донбас і Крим, журналіст та історик Вахтанг Кіпіані в інтерв'ю DW.
Глава місії ЄС відповів словами Стуса українським євроскептикам

Глава місії ЄС відповів словами Стуса українським євроскептикам 21.10.2020

Слова поета Василя Стуса, що "немає більше вороття до давнього, минулого, старого", говорять про те, що Україні варто й надалі йти шляхом євроінтеграції, наголосив очільник представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.
Коментар: Справа Василя Стуса - книжка як вирок?

Коментар: "Справа Василя Стуса" - книжка як вирок? 20.10.2020

Суд над книжкою - це демонстрація звички цензурувати не лише своє, а і суспільне життя та історію, вважає Лариса Денисенко.
Офіс президента прокоментував рішення суду щодо книги про Василя Стуса

Офіс президента прокоментував рішення суду щодо книги про Василя Стуса 20.10.2020

Офіс президента Володимира Зеленського здивований деякими формулюваннями у рішенні суду, але не хоче ставити під сумнів незалежність судової влади. Напередодні суд в Києві заборонив поширення книги про Василя Стуса.
Справа Василя Стуса: сторони готують апеляційні скарги, видавництво - додатковий тираж

"Справа Василя Стуса": сторони готують апеляційні скарги, видавництво - додатковий тираж 19.10.2020

Суд у Києві заборонив продаж книги про Василя Стуса без дозволу Віктора Медведчука. Експерти прогнозують, що Апеляційний суд це рішення скасує. Тим часом у книгарнях України розкупили усі примірника резонансної книги.
Заборонену судом книгу про Стуса і Медведчука розкупили за лічені хвилини

Заборонену судом книгу про Стуса і Медведчука розкупили за лічені хвилини 19.10.2020

Видавництво "Віват" вирішило надрукувати новий наклад книги "Справа Василя Стуса", поки рішення суду не набуло чинності.

Справа Василя Стуса: суд заборонив поширювати книгу без дозволу Медведчука

"Справа Василя Стуса": суд заборонив поширювати книгу без дозволу Медведчука 19.10.2020

Суд у Києві заборонив Вахтангу Кіпіані поширювати свою книгу "Справа Василя Стуса" без дозволу Віктора Медведчука. Проросійський політик стверджує, що інформація у цій книжці не відповідає дійсності.

Справа Василя Стуса: у Києві триває суд за позовом Медведчука щодо книги

"Справа Василя Стуса": у Києві триває суд за позовом Медведчука щодо книги 14.08.2020

Суд в Києві розглядає позов Віктора Медведчука до автора книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані. Під будівлею суду проводять акцію на підтримку книги.
Другий суд над Стусом? Чому Медведчук вимагає заборонити книжку про поета-дисидента

Другий суд над Стусом? Чому Медведчук вимагає заборонити книжку про поета-дисидента 14.08.2020

Суд у Києві близький до вердикту у справі політика Віктора Медведчука проти журналіста Вахтанга Кіпіані щодо його книжки про українського поета-дисидента Василя Стуса. DW про те, що відомо про цю справу.
Зеленський має розглянути петицію щодо Медведчука

Зеленський має розглянути петицію щодо Медведчука 16.12.2019

Петиція про позбавлення Віктора Медведчука звання заслуженого юриста набрала необхідну кількість підписів. Втім, досі відповіді президента на петиції були зазвичай формальними.
Коментар: Навіщо кум Путіна повертається в українську політику?

Коментар: Навіщо кум Путіна повертається в українську політику? 17.08.2018

Віктор Медведчук намагається легалізувати свій статус в українській політиці. Поки він лише перемовник. Для амбіційного кума Путіна цього замало, вважає Сергій Руденко.

Стус: стрічка про поета-дисидента може не вийти на екрани?

"Стус": стрічка про поета-дисидента може не вийти на екрани? 13.08.2018

Ще на етапі зйомок стрічка про поета-дисидента Василя Стуса опинилась в епіцентрі політичного скандалу. Чи може Держкіно не допустити її до показу?
Адвокат Медведчука погрожує заборонити через суд показ фільму про Стуса

Адвокат Медведчука погрожує заборонити через суд показ фільму про Стуса 13.08.2018

Адвокат Віктора Медведчука пригрозив, що домагатиметься через суд заборони показу фільму про Стуса, якщо стрічка міститиме "недостовірну інформацію" про його клієнта.

Фільм про Стуса: уряд розбирається зі скандалом через Медведчука

Фільм про Стуса: уряд розбирається зі скандалом через Медведчука 11.08.2018

Через скандал довкола Віктора Медведчука в уряді України вимагають розібратися. З фільму про Василя Стуса начебто прибрали сцену про суд і згадки про тодішнього адвоката радянського дисидента.
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