Офіс президента прокоментував рішення суду щодо книги про Василя Стуса

Рішення Дарницького районного суду міста Києва щодо книги "Справа Василя Стуса" в Офісі президента (ОП) України "взяли до відома". Там також взяли до відома, що автор книги Вахтанг Кіпіані та представники видавництва мають намір подати апеляцію. "Це щонайменше свідчення того, що суспільство готове відстоювати свої права", - ідеться на сайті ОП ввечері у понеділок, 19 жовтня.

Водночас в ОП наголосили, що здивовані деякими формулюваннями у цьому судовому рішенні. "Безумовно, здивовані деякими формулюваннями у вказаному рішенні. Хоча не ставимо під сумнів незалежність судової гілки влади", - зазначається у дописі.

У представництві президента Володимира Зеленського додали, що вважають "дивним визначення позивача Медведчука В.В. як "персонажа (дійової особи) твору". В ОП пояснили, що оскільки більшу частину книги становить передрук матеріалів кримінальної справи Стуса, і документальна основа книжки не викликає сумнівів, Віктор Медведчук "є учасником справжнього процесу, який мав місце в історії, а не просто "персонажем твору".

"Поведінка учасника проаналізована виключно на підставі документально зафіксованих фактів, які не є продуктом літературної творчості авторів і літературною вигадкою", - наголошується на сайті ОП. Також у Зеленського нагадали, що в Україні прямо та недвозначно заборонена цензура.

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Раніше того ж дня суддя Дарницького суду Києва Марина Заставенко частково задовольнила позов Віктора Медведчука до Вахтанга Кіпіані - автора книги "Справа Василя Стуса".

Суддя заборонила Вахтангу Кіпіані та видавництву "Віват" розповсюджувати надрукований тираж книги "Справа Василя Стуса" та подальше його тиражування "до усунення порушення особистого немайнового права Віктора Медведчука". Також суд заборонив поширення у ЗМІ інформації, пов'язаної з книгою, та використовувати інформацію у розділі, де згадується Медведчук.

У видавництві "Віват" повідомили, що оскаржать рішення і додали, що після винесення рішеня цю книгу розкупили за лічені хвилини у видавництві і в решти дистриб'юторів. З огляду на таку популярність книги і той факт, що рішення суду про заборону розповсюджувати цю книгу поки не набуло чинності, видавництво вирішило додрукувати новий наклад книги.

Книга про справу Василя Стуса

У книзі Кіпіані ідеться про останні п'ять років життя українського поета-дисидента Василя Стуса. Вона написана на основі архівних матеріалів КДБ про справу проти Стуса, порушену у 1980 році за участь поета в Українській Гельсінській спілці за права людини та критику радянської влади. Його було засуджено до 10 років ув'язнення і до 5 років заслання, яке він не зміг пережити. Поет помер у вересні 1985 року.

Медведчук, своєю чергою, був державним захисником Стуса у цьому процесі. Роль, яку Медведчук зіграв у суді над Стусом, описана у розділі книги Кіпіані під назвою "Чи вбивав адвокат Медведчук поета Стуса?". Політик натомість стверджує, що викладена про нього інформація у книжці не відповідає дійсності. Він вимагає у судовому порядку захистити свою честь, гідність та ділову репутацію та вилучити з продажу книгу "Справа Василя Стуса".