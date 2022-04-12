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Валюта

Валюта - грошова одиниця, що використовується як засіб розрахунку в торгових операціях. Валютою, зазвичай, є монети та банкноти певної держави

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "валюта".

Через оплату боргів рублями: Росія опинилася на межі дефолту

Через оплату боргів рублями: Росія опинилася на межі дефолту 12.04.2022

Під час травневих свят РФ можуть оголосити банкрутом через відмову обслуговувати зовнішній борг у валюті, хоч вона й має значні доходи від нафти й газу. Зворотний відлік часу розпочався 6 квітня.
Єврокомісія запропонувала схему для обміну гривень біженцями з України

Єврокомісія запропонувала схему для обміну гривень біженцями з України 01.04.2022

У Єврокомісії запропонували схему, яка дозволить біженцям з України обмінювати до 10 тисяч гривень готівкою на валюту країни ЄС, де вони перебувають. Схему ще повинна затвердити Рада ЄС.

Гривня за кордоном: готівкова катастрофа українських біженців (30.03.2022) 30.03.2022

Чимало українців утекли від війни з готівкою в кишенях. Але за гривні вони нічого не можуть купити у Європі, та й обміняти гроші теж не виходить. Чому так?

Росія заборонила обмін рублів на валюту

Росія заборонила обмін рублів на валюту 09.03.2022

Центробанк Росії посилив контроль за обігом готівкової валюти та заборонив громадянам її купувати. Отримати іноземну валюту в РФ відтепер зможуть лише власники валютних рахунків - і не більше 10 тисяч доларів.
Пенсійна реформа і власні накопичення: як не залишитися без пенсії (відео)

Пенсійна реформа і власні накопичення: як не залишитися без пенсії (відео) 24.01.2022

Українці вже кілька десятиліть очікують ефективної реформи пенсійної системи. Законодавці роблять ставку на запровадження накопичувальної системи. Однак чи гарантує це добробут майбутніх пенсіонерів?

Державна пенсія чи власні накопичення: що варто знати майбутнім пенсіонерам (21.01.2022) 21.01.2022

Українці вже кілька десятиліть очікують ефективної реформи пенсійної системи. Законодавці роблять ставку на запровадження накопичувальної системи. Однак чи гарантує це добробут майбутніх пенсіонерів? Чи варто все-таки вже зараз самотужки дбати про забезпечену старість?

20 років євро: чи справдилися прогнози щодо спільної валюти ЄС?

20 років євро: чи справдилися прогнози щодо спільної валюти ЄС? 01.01.2022

1 січня 2002 року євро запровадили для готівкових розрахунків у 12 країнах ЄС. Експерти тоді висловлювали багато позитивних і негативних прогнозів. Що з них справдилося, а що ні?
Криптовалюта під контролем: чи вийдуть біткоїни в Україні з тіні?

Криптовалюта під контролем: чи вийдуть біткоїни в Україні з тіні? 09.09.2021

Верховна Рада ухвалила законопроєкт "Про віртуальні активи", який дозволяє легалізувати ринок криптовалют в Україні. Урядовці вже обіцяють крипторай для інвесторів, а бізнес не поспішає радіти нововведенням.
Україна погасила єврооблігації на понад 1,3 мільярда доларів США

Україна погасила єврооблігації на понад 1,3 мільярда доларів США 01.09.2021

До кінця року залишок валютних платежів за державним боргом становить близько 3,6 мільярда доларів США, зазначили у міністерстві фінансів.
Е-гривня: спрощення розрахунків взамін на посилення фінконтролю?

Е-гривня: спрощення розрахунків взамін на посилення фінконтролю? 18.08.2021

В Україні триває експериментальна розробка і тестування електронної гривні (е-гривні) - нею планують здійснювати виплату субсидій, зарплат службовцям та соцдопомоги. Експерти з кібербезпеки мають і застереження.
США заблокують талібам доступ до рахунків уряду Афганістану

США заблокують талібам доступ до рахунків уряду Афганістану 18.08.2021

Вашингтон заморозить близько дев'яти мільярдів євро, що належать уряду Афганістану. Крім того, влада США працює над тим, щоб закрити для талібів доступ до резервів МВФ.
Біткоїни з… вулканічної енергії (13.07.2021)

Біткоїни з… вулканічної енергії (13.07.2021) 13.07.2021

У Сальвадорі, який першим у світі визнав біткоїн офіційною валютою, планують зробити "майнінг" криптовалюти 100-відсотково зеленим. Для цього президент країни пропонує скористатися вулканом.
Petro проти Bitcoin: маленька криптовалютна революція у Венесуелі

Petro проти Bitcoin: маленька криптовалютна революція у Венесуелі 15.04.2021

Національна валюта Венесуели роками перебуває у вільному падінні. У боротьбі з гіперінфляцією програмісти і соціалістичний уряд роблять ставку на криптовалюти.
На хвилі біткоїн-буму: криптовалютний майданчик вперше вийшов на біржу

На хвилі біткоїн-буму: криптовалютний майданчик вперше вийшов на біржу 14.04.2021

Завдяки дедалі більшому попиту на криптовалюти на кшталт біткоїна платформа Coinbase демонструє дедалі більшу виручку. Тепер криптовалютна біржа сама вийшла на біржу, що може ознаменувати революцію на ринку.
Чи збереже долар США свої позиції як глобальна резервна валюта

Чи збереже долар США свої позиції як глобальна резервна валюта 17.03.2021

Долар США нині залишається головною глобальною резервною валютою. Та чи довго так триватиме? Вже за президентства Дональда Трампа у цьому з'явилися сумніви. Наскільки серйозні конкуренти у "зеленого"?
Як функціонує криптовалюта біткоїн і що це таке (фото)

Як функціонує криптовалюта біткоїн і що це таке (фото) 09.03.2021

Після сильного падіння курс провідної світової криптовалюти знову зростає і чи не щотижня встановлює нові рекорди. А як взагалі працює біткоїн? Пояснення - у фотогалереї DW.
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