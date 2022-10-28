Як сильний долар шкодить американському бізнесу

Зростання курсу долара США негативно впливає на економіки інших країн. Але це також б'є й по попиту на американський експорт, завдаючи бізнесу у США болючих втрат.

Курс долара США продовжує стрімко зростати. Для більшої частини світу це погані новини, оскільки валюти по всьому світу знецінюються, а національні економіки в результаті цього зазнають тиску. Але втрати відчувають жителі, компанії та уряди не лише країн за межами США.

Деякі американські компанії також відчувають негативний вплив на їхні доходи від зростання курсу долара. У той час як американські туристи насолоджуються дешевим відпочинком у Великобританії та Японії, а імпортери отримують дешевші товари з-за кордону, американські експортери та компанії з міжнародними операціями зазнають збитків, оскільки їхні товари та послуги стають занадто дорогими для іноземних покупців.

"Все більше компаній вказують на сильний долар у своїх звітах про прибутки, - зазначила у розмові з DW Карла Норфліт Тейлор, старша директорка і керівниця відділу досліджень американських корпорацій рейтингового агентства Fitch Ratings. - Є компанії, які зараз фактично переглянули свої прогнози щодо прибутку через валютні ризики".

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Сезон звітності за третій квартал розпочався, і невтішні результати багатьох американських компаній вже дають про себе знати. З огляду на те, що численні економічні та соціальні кризи по всьому світу ще не закінчилися, а Федеральна резервна система США (центробанк країни) має намір продовжити підвищення процентних ставок, домінування долара може тільки посилитися. Деякі аналітики вважають, що втрати певних компаній можуть становити десятки мільярдів доларів.

Інвестори поспішають до "тихої гавані"

Згідно з індексом долара видання Wall Street Journal, який вимірює курс долара відносно 16 інших валют, у 2022 році американська валюта подорожчала більш ніж на 16 відсотків.

Минулого тижня японська єна впала до 32-річного мінімуму відносно до долара, після чого уряд в Токіо вирішив втрутитися на валютний ринок, щоб підтримати національну валюту. Британський фунт стерлінгів також досяг історичних мінімумів минулого місяця, знизившись на 16 відсотків з початку поточного року відносно до долара, в той час як євро впав більш ніж на 13 відсотків з початку року.

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Долар різко зріс за останній рік, оскільки численні глобальні кризи та дії урядів зробили американську валюту привабливою для міжнародних інвесторів. Адже долар вважається надійною "тихою гаванню", що дозволяє мінімізувати ризики від фінансової турбулентності. Енергетична криза в Європі та війна Росії проти України, а також постійний страх перед рецесією підштовхнули інвесторів до купівлі долара, курс якого, як правило, коливається менше, ніж курс інших валют.

"В умовах слабкості в усьому світі інвестори шукають безпечне місце, де можна захиститися (від фінансових ризиків. - Ред.)", - пояснює Тейлор з Fitch Ratings.

Агресивна кампанія Федеральної резервної системи з приборкання рекордної за 40 років інфляції в США також зіграла свою роль. Підвищення процентних ставок зміцнює курс долара, оскільки більш висока прибутковість облігацій та інших фінансових продуктів обіцяє інвесторам більший дохід.

Експортери США теж страждають від дорогого долара

Зростання курсу долара завдало значної шкоди економікам у всьому світі, значною мірою тому, що долар є невід'ємною частиною світової економіки. За даними Дослідницької служби Конгресу США, "у близько половині міжнародної торгівлі розрахунки відбуваються в доларах, і близько половини всіх міжнародних кредитів і глобальних боргових цінних паперів деноміновано в доларах".

Зі зростанням курсу долара країни стикаються з фіскальним навантаженням, відтоком капіталу та уповільненням економічного зростання, оскільки імпорт та боргове фінансування стають дорожчими для бізнесу та урядів.

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Але не можна вважати, що, з іншого боку, всі американські громадяни та бізнес виграють від сильного долара. Американські туристи, можливо, насолоджуються найдоступнішою за останні чверть століття відпусткою, тому що їхня готівка коштує більше за кордоном, але зворотнім боком економічної шкоди в інших країнах є менші бізнесові можливості для деяких американських компаній.

Близько 30 відсотків доходів американських компаній надходить з-за кордону, тому багато американських експортерів та компаній з міжнародною присутністю відчувають на собі вплив зниження попиту за кордоном.

"Сильний долар послаблює попит на американську продукцію, оскільки наші (американські. - Ред.) товари і послуги відносно дорожчі, ніж товари-конкуренти вітчизняного виробництва, в той же час економіка сповільнюється в усьому світі", - пояснює Карла Норфліт Тейлор. За її словами, при цьому деякі сектори економіки можуть постраждати від валютних потрясінь більше за інші.

Непростий початок сезону звітності

У той час як сезон звітності за третій квартал триває вже другий тиждень, компанії скаржаться на зростання курсу долара. У червні інформаційне агентство Bloomberg повідомило, що вислів "обмін валюти" згадується в повідомленнях компаній про прибутки на рівні, небаченому з 2019 року.

Американські фірми, такі як розробники програмного забезпечення Microsoft та Salesforce, а також оптова корпорація Costco були серед компаній, які відзначили, що валютні ризики вплинули на прибуток на початку цього року, що змусило декого з них скоротити свої прогнози прибутків. У цьому кварталі компанії знову звинувачують у своїх втратах долар США.

Хоча компанія Proctor & Gamble, що виробляє споживчі товари, й показала в третьому кварталі кращі результати, ніж очікувалося, вперше за останні п'ять років обсяг продажів у неї знизився. В цьому в компанії звинуватили сильний долар. Відтоді вона знизила свій річний прогноз доходів.

Стрімінговий сервіс Netflix і медична компанія Johnson & Johnson хоч і перевершили очікування аналітиків, однак обидві компанії відзначили, що валютні ризики вплинули на їхні прибутки. У Microsoft спостерігалося найповільніше зростання за останні п'ять років, коливання валютних курсів знизили її доходи на 2,3 мільярда доларів.

Карла Норфліт Тейлор не стала давати прогноз щодо курсу валюти, але зауважила: "Оскільки процентні ставки продовжуватимуть зростати принаймні до кінця цього року, а також з урахуванням інфляції і глобального уповільнення (економічного зростання. - Ред.), здається, існує ризик стійкого зміцнення долара протягом тривалого періоду часу".