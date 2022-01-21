 Пенсійна реформа і власні накопичення: як не залишитися без пенсії (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 24.01.2022

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Політика й суспільство

Пенсійна реформа і власні накопичення: як не залишитися без пенсії (відео)

Українці вже кілька десятиліть очікують ефективної реформи пенсійної системи. Законодавці роблять ставку на запровадження накопичувальної системи. Однак чи гарантує це добробут майбутніх пенсіонерів?

За прогнозами, до 2050 року кожен третій українець буде пенсіонером за віком

За прогнозами, до 2050 року кожен третій українець буде пенсіонером за віком

Упродовж десятиліть кожен новий уряд обіцяє вирішити пенсійну проблему. А саме - перейти на накопичувальну систему. Так відбувається і зараз. Згідно з проєктом закону 2683, який чекає на голосування у Верховній Раді, Україна має поступово переходити на загальнообов’язкові пенсійні накопичення. Як це має працювати, дивіться тут:   

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Як живуть німці на пенсії (відео)

Пенсія - час німецькій бабусі сідати на мотоцикл! Чим вабить блошиний ринок дипломатів на пенсії? Чи вистачає вчителю мистецтва пенсії на утримання галереї? Дивіться відеоблог "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим".  

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