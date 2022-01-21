Пенсійна реформа і власні накопичення: як не залишитися без пенсії (відео)

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Українці вже кілька десятиліть очікують ефективної реформи пенсійної системи. Законодавці роблять ставку на запровадження накопичувальної системи. Однак чи гарантує це добробут майбутніх пенсіонерів?
Упродовж десятиліть кожен новий уряд обіцяє вирішити пенсійну проблему. А саме - перейти на накопичувальну систему. Так відбувається і зараз. Згідно з проєктом закону 2683, який чекає на голосування у Верховній Раді, Україна має поступово переходити на загальнообов’язкові пенсійні накопичення. Як це має працювати, дивіться тут:
Пенсія - час німецькій бабусі сідати на мотоцикл! Чим вабить блошиний ринок дипломатів на пенсії? Чи вистачає вчителю мистецтва пенсії на утримання галереї? Дивіться відеоблог "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим".
48 гривень на день. На таку суму можуть розраховувати українські пенсіонери, які отримують мінімальну пенсію 1435 гривень на місяць. Як прожити за такі гроші? DW провела день з однією з київських пенсіонерок.