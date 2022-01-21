Пенсійна реформа і власні накопичення: як не залишитися без пенсії (відео)

Упродовж десятиліть кожен новий уряд обіцяє вирішити пенсійну проблему. А саме - перейти на накопичувальну систему. Так відбувається і зараз. Згідно з проєктом закону 2683, який чекає на голосування у Верховній Раді, Україна має поступово переходити на загальнообов’язкові пенсійні накопичення. Як це має працювати, дивіться тут: