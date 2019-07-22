Вакарчук пропонує закон про "співіснування" з Росією

Україні потрібен закон, що зміг би чітко регламентувати відносини з Росією у всіх без винятку сферах, вважає лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук.
Голова політичної партії "Голос" Святослав Вакарчук переконаний, що Верховна Рада має ухвалити закон, який би чітко регламентував відносини між Україною та Росією в усіх сферах. Про це політик розповів в інтерв'ю для агенції "Укрінформ".
На думку Вакарчука, через брак цього закону залишаються відкритими деякі питання, в тому числі й "питання моральної відповідальності людей". "Чому одні люди принципово не їздять на гастролі до країни-агресора, а інші - навпаки - активно гастролюють у Росії. Тому було би добре, щоб держава взагалі прийняла чіткий закон, умовно кажучи, про співіснування з державою-агресором, де чітко окреслила б, що можна, а що - ні, і тоді це питання знялося б. Тому що воно завжди буде розділяти суспільство, якщо це не обмежено законом", - пояснив Вакарчук.
Нагадаємо, за попередніми даними, партія "Голос" проходить до Верховної Ради, набираючи понад 5,8 відсотка голосів.
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