Вакарчук пропонує закон про "співіснування" з Росією

Голова політичної партії "Голос" Святослав Вакарчук переконаний, що Верховна Рада має ухвалити закон, який би чітко регламентував відносини між Україною та Росією в усіх сферах. Про це політик розповів в інтерв'ю для агенції "Укрінформ".

На думку Вакарчука, через брак цього закону залишаються відкритими деякі питання, в тому числі й "питання моральної відповідальності людей". "Чому одні люди принципово не їздять на гастролі до країни-агресора, а інші - навпаки - активно гастролюють у Росії. Тому було би добре, щоб держава взагалі прийняла чіткий закон, умовно кажучи, про співіснування з державою-агресором, де чітко окреслила б, що можна, а що - ні, і тоді це питання знялося б. Тому що воно завжди буде розділяти суспільство, якщо це не обмежено законом", - пояснив Вакарчук.

Нагадаємо, за попередніми даними, партія "Голос" проходить до Верховної Ради, набираючи понад 5,8 відсотка голосів.

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