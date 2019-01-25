Вакарчук не балотуватиметься на виборах президента 2019 року

Лідер гурту "Океан Ельзи" та громадський діяч Святослав Вакарчук не висуватиметься на президентських виборах 2019 року. Про це музикант і співак повідомив у понеділок, 28 січня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. "Щоб розставити всі крапки над "і", зняти всі питання, офіційно заявляю: я, Святослав Вакарчук, не братиму участі в президентських виборах 2019 року", - заявив співак.

Попри таке рішення, Вакарчук запевняє, що не буде "стояти осторонь". Він також наголосив, що разом зі своєю командою працюватиме над тим, "щоб привести у владу якомога більше молодих професіоналів - людей майбутнього".

Раніше народні депутати Мустафа Найєм і Світлана Заліщук закликали лідера партії "Самопоміч" Андрія Садового, лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, а також Святослава Вакарчука визначитися, хто з них трьох стане єдиним кандидатом на пост президента України на виборах у березні 2019 року, нагадує інформагенція "Інтерфакс-Україна".