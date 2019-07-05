 Вадима Пристайка призначили міністром закордонних справ України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.08.2019

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Вадима Пристайка призначили міністром закордонних справ України

Новим міністром закордонних парламент призначив Вадима Пристайка. Він обіцяє "кардинальний" прогрес у питанні Донбасу.

Новий міністр закордонних справ України Вадим Пристайко

Новий міністр закордонних справ України Вадим Пристайко (фото з архіву)

Парламент підтримав пропозицію президента України Володимира Зеленського і призначив на посаду міністра закордонних справ Вадима Пристайка. За відповідне призначення у четвер, 29 серпня, проголосували 310 народних депутатів.

Під час своєї промови Пристайко заявив, що курс України на інтеграцію в ЄС та НАТО залишатиметься незмінним.

Він також зазначив, що поставив собі завдання за півроку кардинально просунутися у вирішенні конфлікту на Донбасі.

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Пристайко працював у МЗС з 1997 року. За цей час він посідав посади посла України у Канаді, першого заступника міністра закордонних справ та глави місії України при НАТО. У травні 2019 року Пристайка було призначено на посаду заступника Адміністрації президента України.

Він навчався у Київському політехнічному інституті і Українській академії зовнішньої торгівлі.

Нагадаємо, що перед цим Верховна Рада затвердила нового міністра оборони України. Ним став Андрій Загороднюк, колишній керівник проєктного офісу цього відомства.

Раніше цього ж дня Верховна Рада проголосувала за призначення Олексія Гончарука прем'єр-міністром України. За його кандидатуру, внесену президентом Володимиром Зеленським, проголосували в четвер 290 депутатів.

Спікером парламенту став депутат від "Слуги народу" Дмитро Разумков, а його першим заступником - партійний колега Руслан Стефанчук. Віцеспікеркою було обрано Олену Кондратюк, депутатку від партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

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    Автор: Максим Сидоржевський


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