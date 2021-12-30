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Біржовий індекс DAX

Найдорожчі компанії світу за підсумками 2021 року

Найдорожчі компанії світу за підсумками 2021 року 30.12.2021

Apple суттєво випереджає своїх конкурентів у змаганні за титул найдорожчої компанії світу, наблизившись до позначки в три трильйони доларів, якої досі ще нікому не вдавалося досягти.
Розширення біржового індексу DAX: як змінюється вигляд великого німецького бізнесу

Розширення біржового індексу DAX: як змінюється вигляд великого німецького бізнесу 22.09.2021

У вищій лізі великих німецьких компаній відтепер не 30, а 40 фірм. Які галузі представляють новачки і чи змінюють вони уявлення про міжнародну спеціалізацію економіки Німеччини?
Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці? 15.07.2020

У зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19 лихоманить багато галузей. Ми зібрали найгучніші історії про можливі масові звільнення.
Стрімке падіння на біржах Європи через коронавірус і заборону поїздок до США

Стрімке падіння на біржах Європи через коронавірус і заборону поїздок до США 12.03.2020

Європейські фондові індекси обвалилися на тлі подальшого поширення коронавірусу на континенті та заборони Трампа на подорожі з ЄС до США.
Фондові індекси падають після обвалу цін на нафту

Фондові індекси падають після обвалу цін на нафту 09.03.2020

Найважливіший фондовий індекс Німеччини впав на 7,4 відсотка відразу після відкриття торгів, а найбільший британський індекс FTSE 100 - на 8,8 відсотка. Раніше аналогічний обвал стався на ринках країн Азії.
Хто з німецьких топ-менеджерів заробляє найбільше? (фотогалерея)

Хто з німецьких топ-менеджерів заробляє найбільше? (фотогалерея) 17.12.2018

Їхні річні прибутки вимірюються мільйонами. Йдеться про топ-менеджерів найбільших німецьких компаній, які входять до списку фондового індексу DAX. У середньому торік вони отримували в 50 разів більше, ніж їхні підлеглі.
Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше 17.12.2018

Їхні річні прибутки вимірюються мільйонами. Йдеться про топ-менеджерів найбільших німецьких компаній, які входять до списку фондового індексу DAX. У середньому торік вони отримували в 50 разів більше, ніж їхні підлеглі.
Обвал на фондовому ринку США струснув біржами Азії та Європи

Обвал на фондовому ринку США струснув біржами Азії та Європи 06.02.2018

Після рекордного з 2011 року падіння біржових індексів на Уолл-Стріт сильне потрясіння відчули також біржові майданчики в Азії та Європі.
Коментар: 2018-й рік і цей дивний світ економіки

Коментар: 2018-й рік і цей дивний світ економіки 27.12.2017

Економіка зростає, куди не поглянь - у Німеччині та в інших регіонах світу. Звичайно, усі вважають, що у 2018-му процес триватиме. Однак ризиків чимало, і недооцінювати їх не варто, застерігає Генрік Беме.
Вибори у Франції спричинили рекордне зростання німецького біржового індексу Dax

Вибори у Франції спричинили рекордне зростання німецького біржового індексу Dax 24.04.2017

Перемога Макрона у першому турі виборів президента Франції спричинила рекордне зростання німецького біржового індексу Dax, який досяг позначки в 12390,75 пункту. Попередній рекорд з 2015 року перевищено на 2,9 пункту.
Слабкий рубль псує німцям бізнес у Росії

Слабкий рубль псує німцям бізнес у Росії 10.08.2016

У компаній з Німеччини зростають валютні втрати на російському ринку, а його значення падає. DW проаналізувала фінансові звіти Adidas, Metro та Volkswagen.
Світові індекси зростають на тлі очікувань, що британці не підтримають Brexit

Світові індекси зростають на тлі очікувань, що британці не підтримають Brexit 20.06.2016

Одразу три опитування показали, що противники Brexit у Великобританії зараз переважають. На тлі цього зросли акції на провідних світових фондових ринках. Фунт стерлінгів також посилив свої позиції.
Німецький концерн Bayer купує американську корпорацію Monsanto за рекордну суму

Німецький концерн Bayer купує американську корпорацію Monsanto за рекордну суму 23.05.2016

Німецький концерн Bayer здійснить найбільше у своїй історії придбання - за 62 мільярди доларів він хоче купити американську корпорацію Monsanto. Після цього Bayer планує стати провідним аграрним підприємством у світі.
Європейський центральний банк вперше знизив ставку рефінансування до нуля

Європейський центральний банк вперше знизив ставку рефінансування до нуля 10.03.2016

Намагаючись підвищити рівень інфляції в Єврозоні, Європейський центральний банк вирішив уперше в історії знизити облікову ставку до нуля і розширити програму скуповування облігацій держпозики.
Справжня криза чи страх: чому падають біржі?

Справжня криза чи страх: чому падають біржі? 12.02.2016

Фінансові ринки планети давно вже так не лихоманило: знизились котирування акцій, нафти, долара. Таке відчуття, що вся світова економіка в кризі. Але це не так, принаймні поки що.
Німецький індекс Dax впав до найнижчого рівня з жовтня 2014 року

Німецький індекс Dax впав до найнижчого рівня з жовтня 2014 року 09.02.2016

Однією з причин песимістичних настроїв на західних біржах є проводження падіння цін на нафту. На думку трейдерів, криза на фондових ринках може рано чи пізно дістатися реального сектора економіки.
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