Біржовий індекс DAX

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Перемога Макрона у першому турі виборів президента Франції спричинила рекордне зростання німецького біржового індексу Dax, який досяг позначки в 12390,75 пункту. Попередній рекорд з 2015 року перевищено на 2,9 пункту.
Німецький концерн Bayer здійснить найбільше у своїй історії придбання - за 62 мільярди доларів він хоче купити американську корпорацію Monsanto. Після цього Bayer планує стати провідним аграрним підприємством у світі.