"Білі шоломи": допомога у найбільшій скруті

"Допоможіть нам і врятуйте наші життя", - з такою драматичною заявою звернувся Абу Муханад рано вранці в понеділок, 23 липня, до світової громадськості. Абу Муханад - псевдонім. Він один із 300 членів благодійної організації "Білі шоломи", які досі не змогли виїхати із Сирії. Перекриття доріг завадило йому та іншим активістам дістатися ізраїльського кордону вчасно. На вихідних герметично закритий кордон ненадовго відкрили, щоби забрати більшу частину "Білих шоломів" з півдня Сирії. Після того ізраїльська армія доправила їх до Йорданії. Звідти восени їх доправлять до різних західних країн, серед яких і Німеччина.

422 особи - активісти "Білих шоломів" та їхні сім'ї - прибули до Йорданії, підтвердило тамтешнє міністерство закордонних справ. Однак багато інших "застрягли" у Сирії, "між молотом і ковадлом", як це сформулював Абу Муханад. У телефонній розмові з американським телеканалом CNN він закликав врятувати і тих, хто ще залишився у Сирії. "Ми досі в небезпеці, - заявив він. - Порятунок життів - це найбільше звинувачення, яке нам закидали. Нас називали терористами, бо ми рятуємо життя".

Для сирійської влади "Білі шоломи" - терористи

Слова Абу Муханада - це закид на адресу уряду президента Башара Асада. Там "Білих шоломів" розцінюють як "терористів". Близька до уряду державна інформагенція SANA цитувала в понеділок анонімного представника сирійського МЗС. Він критикував Ізраїль за те, що той відкрив кордон для "Білих шоломів". Ізраїль завжди заявляв, що залишається нейтральним у сирійській війні. Однак нині Ізраїль "незаконно пропустив" у країну сотні членів "терористичної організації "Білі шоломи"", каже представник сирійського міністерства закордонних справ.

Ізраїль вивозить активістів "Білих шоломів" до Йорданії

Тож Ізраїль разом зі США, Великобританією, Йорданією, Німеччиною і Канадою, які заявили про надання захисту "Білим шоломам", підтримують "терористичне угруповання". "Слів бракує, щоб виразити те обурення, з яким сирійці сприймають підлі змови", - йдеться далі у повідомленні SANA.

Сирійський уряд закидає "Сирійській цивільній обороні" - це офіційна назва "Білих шоломів" - підтримку повстанців. Окрім того, організацію звинувачують у поширенні неправдивих повідомлень на шкоду уряду. "Білі шоломи", нагадаємо, неодноразово повідомляли, що уряд Башара Асада застосовує хімічну зброю. Сирійська влада, як відомо, це заперечує. "Білі шоломи", які залишилися в Сирії, бояться помсти з боку режиму Асада.

Активісти відкидають звинувачення уряду

У розмові з DW медіакоординатор "Білих шоломів" Халед аль-Хатіб наголосив на незалежності організації. "Ми не належимо до жодної сторони конфлікту. Ми документуємо воєнні злочини, вчинені у Сирії. Крім того, ми документуємо присутність збройних сил. Однак передовсім наша робота полягає в порятунку життів після авіаударів. За найбільші бомбардування у Сирії відповідальний сирійський режим і його союзники".

"Білі шоломи" на місці знищеної авіаударом автобусної станції

Аль-Хатіб також розповів про обставини відкриття кордону. Це сталося тому, що урядові війська взяли "Білих шоломів" в облогу. "Тому ми попросили дружньо налаштовані уряди по допомогу. Рятувальна операція відбулася після того, як сирійські війська не дали нам відступити. Єдиний можливий шлях порятунку пролягав через Голанські висоти і до Йорданії".

Рятувальну операцію координували із західними урядами, наголосив Аль-Хатіб. "З Ізраїлем ми за весь час не спілкувалися".

Ізраїль: існувала реальна загроза життю "Білих шоломів"

Рух "Білих шоломів" був створений у 2012 році. Найбільше фінансувала його Великобританія, а з 2016 року - США. Німеччина також належить до кола донорів: за минулі роки Німеччина надала організації 12 мільйонів євро. У 2014 році її лави об’єднували близько дві тисячі добровольців. За даними самої ж організації, чотири тисячі її добровольців врятували близько 115 тисяч життів. Серед "Білих шоломів" чимало жінок. Загалом під час виконання своєї роботи загинули 204 представники організації. Прес-служба Армії оборони Ізраїлю у Twitter заявила, що існувала реальна загроза життю активістів, тож було ухвалено рішення про відкриття кордону. Військові врятували сотні активістів.

Ізраїль наголошує на своєму нейтралітеті

Водночас ізраїльські посадовці наголошують, що країна і надалі зберігає нейтралітет. Колишній заступник керівника військової розвідки Ізраїлю (АМАН) Жак Неріа так пояснив рішення про відкриття кордону. "Ізраїль дозволив прохід власною територією "Білих шоломів" тільки тому, що прямий вихід до Йорданії був неможливим". Кордон Йорданії із Сирією уже тривали час теж перебуває "на замку". Країна уже прихистила 650 тисяч сирійських біженців і перебуває на межі своїх можливостей.

Також за оцінками експерта з питань безпеки журналу Jerusalem Report, що належить до медіаконцерну газети Jerusalem Post, Йоссі Мельмана, відкриття кордону відбулося "в рамках гуманітарної допомоги Сирії". Кордон для допомоги відкривали і раніше. "Цього разу це було дещо масштабнішим. Але відбувається це не вперше". Росія також знала про цей крок, припускає Мельман.

Такого роду пояснення означають, що Ізраїль передовсім налаштований додатково не переобтяжувати відносини з режимом Асада. Ізраїльська армія з великою увагою стежить за присутніми на півночі Сирії іранськими військовими та бойовиками ліванської проіранської шиїтської організації "Хезболла". В Ізраїлі ці сили вважають особливо небезпечними. Ізраїль вже здійснив сотні атак на іранські позиції та у спробі попередити контрабанду озброєнь для "Хезболли".

Відкриттям кордону Ізраїль також відгукнувся на прохання США, одного з найбільших покровителів "Білих шоломів". Посол США в Ізраїлі Дейвід Фрідман у Twitter подякував Ізраїлю за його роботу. Історія із відкриттям кордонів для "Білих шоломів" довела, що навіть щодо порятунку людських життів у сирійському конфлікті консенсусу не існує. Без фінансової підтримки Заходу, як і без підтримки деяких країн Перської затоки, "Білим шоломам" давно довелося би припинити свою діяльність.