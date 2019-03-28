Біля узбережжя Греції перехопили 234 мігрантів

Співробітники берегової охорони Греції та Європейського агентства з охорони зовнішніх кордонів ЄС (Frontex) упродовж минулих вихідних зупинили декілька суден з 234 мігрантами на борту, які намагалися потрапити з Туреччини до Греції. Про це грецька берегова охорона повідомила в понеділок, 3 червня.

Співробітники Frontex зупинили біля островів Лесбос і Агатонісі в Егейському морі кілька кораблів з 118 мігрантами. Екіпажі суден затримали. Водночас грецька берегова охорона виявила ще 116 мігрантів поблизу портового міста Александруполіс, повідомляє агенція новин dpa.

Куди саме доправили перехоплених мігрантів, не повідомляється. Пункти прийому біженців на грецьких островах переповнені.

Мігранти і надалі прибувають до берегів Греції попри угоду щодо подолання кризи біженців, про яку домовилися ЄС та Туреччина в березні 2016 року. Вона передбачала, серед іншого, надання Туреччині допомоги для облаштування таборів біженців. Між Грецією та Туреччиною було укладено угоду щодо реадмісії. Згідно з нею до Туреччини повертали шукачів притулку, яким було відмовлено в статусі біженця. Завдяки цим крокам вдалося суттєво скоротити потік мігрантів з Туреччини до Греції.