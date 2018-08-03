 Більшість внутрішніх переселенців в Україні є безробітними - опитування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Більшість внутрішніх переселенців в Україні є безробітними - опитування

Понад половина внутрішніх переселенців з Донбасу не працевлаштована. Решта заробляє в середньому трохи більше двох тисяч гривень, підрахували у Міжнародній організації з міграції.

Внутрішні переселенці

Багатьом внутрішнім переселенцям складно знайти роботу

Загалом 58 відсотків внутрішніх переселенців в Україні не працевлаштовані за станом на червень. Саме такі результати опитувань презентували в середу, 15 серпня, представники Міжнародної організації з міграції (МОМ), передає інформагенція "Українські новини".

Згідно з даними проведеного дослідження, лише 42 відсотки опитаних працевлаштовані. Ще 11 відсотків активно шукають роботу й готові невдовзі розпочати працювати.

DW.COM

Рівень соціальної захищеності переселенців в Україні після чотирьох років конфлікту залишається вкрай низьким, наголошується в представленому в Києві звіті Міжнародної організації з міграції. (04.05.2018)

Грантова допомога Німеччини допоможе створити соціальне житло для близько тисячі осіб, котрі втратили домівки внаслідок конфлікту на Донбасі. (19.04.2018)

Поки що зібрано 3 відсотки з необхідних на гуманітарну допомогу для Донбасу коштів, заявив координатор гуманітарних програм ООН щодо України. (21.04.2018)

На тлі тривалого збройного протистояння на Донбасі варто збільшити гуманітарну допомогу населенню України, котре потерпає від війни, наголосили в Німецькому Червоному Хресті перед самітом Україна-ЄС. (09.07.2018)

Найбільша кількість працевлаштованих переселенців спостерігається в Києві - 79 відсотків. Однак такий показник - характерний для загальної ситуації із зайнятістю населення, зазначають автори дослідження.

Крім того, згідно з результатами опитування, 29 відсотків опитаних переселенців шукають роботу три-чотири роки, 28 відсотків - до року, 11 відсотків - один-два роки, 10 відсотків - два-три роки, 7 відсотків - більше чотирьох років. З тих переселенців, які активно шукають роботу, 78 відсотків - жінки, 22 відсотки - чоловіки.

Низькі заробітки

Результати опитування викрили й іншу проблему - низькі зарплати серед внутрішніх переселенців. За даними опитування, виявилося, що середня зарплата працевлаштованих осіб, що мають статус внутрішнього переселенця, - 2090 гривень. Цей показник становить трохи більше половини офіційної мінімальної заробітної плати в Україні.

31 відсоток опитаних переселенців відповіли, що їхній дохід становить 3-5 тисяч гривень, 23 відсотки - 1,5-3 тисячі гривень, 19 відсотків - 5-7 тисяч гривень, 14 відсотків - 7-11 тисяч гривень, 9 відсотків - понад 11 тисяч гривень, 4 відсотки - до 1,5 тисячі гривень. Найвищий середньомісячний дохід переселенців зафіксовано в Києві - 3 529 гривень.

Крім низьких заробітків, учасники опитування нарікають на такі негативні фактори як брак або нестача вакансій, дискримінація з боку роботодавця у зв'язку зі статусом внутрішнього переселенця або через вік.

Опитування МОМ проводилося протягом квітня-травня у співпраці з центром "Соціальні індикатори". Під час дослідження було опитано 2 406 переселенців в 300 територіальних одиницях.

Дивитись відео 02:05
Now live
02:05 хв

Житло, робота, добробут: що змінилося для переселенців (29.11.2017)

Дивитись відео 02:05
Now live
02:05 хв

Житло, робота, добробут: що змінилося для переселенців (29.11.2017)

Аудіо й відео до теми

Як переселенці зі Сходу України заробляють на життя? (31.01.17)  

Житло, робота, добробут: що змінилося для переселенців (29.11.2017)  

Також за темою

Ukraine Flüchtlinge aus der Ost-Ukraine

Німецький Червоний Хрест закликає збільшити допомогу Україні 09.07.2018

На тлі тривалого збройного протистояння на Донбасі варто збільшити гуманітарну допомогу населенню України, котре потерпає від війни, наголосили в Німецькому Червоному Хресті перед самітом Україна-ЄС.

Russische Flagge hinter Stacheldraht

Україна оприлюднила розширені санкційні списки щодо Росії 24.05.2018

Згідно з оприлюдненим в Україні оновленим переліком санкцій, обмежувальні заходи поширюються на 1748 юридичних та 756 фізичних осіб. Серед них зокрема такі олігархи, як Олег Дерипаска, а також агентство "РИА Новости".

Житло, робота, добробут: що змінилося для переселенців (29.11.2017) 29.11.2017

Україна - серед топ-десятки країн з найвищою кількістю внутрішніх переселенців. Чи поліпшується їхня ситуація? DW проаналізувала три аспекти: житло, робота, добробут.

Докладно

Дональд Трамп демонструє підписаний ним оборонний бюджет США на 2019 рік (picture-alliance/dpa/C. Kaster)

Чи відповість Путін на військовий виклик Трампа?

Підвищення оборонного бюджету США примушує Кремль реагувати на цей виклик, хоча ресурсів немає, вважає Костянтин Еггерт. 

Привабливі люди - більш успішні?

Як залежить кар'єра від зовнішності? (відео)

Привабливі люди більш успішні, ніж непривабливі. Такі результати дослідження. Дивіться, як це пояснюють науковці. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  