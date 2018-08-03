Більшість внутрішніх переселенців в Україні є безробітними - опитування

Загалом 58 відсотків внутрішніх переселенців в Україні не працевлаштовані за станом на червень. Саме такі результати опитувань презентували в середу, 15 серпня, представники Міжнародної організації з міграції (МОМ), передає інформагенція "Українські новини".

Згідно з даними проведеного дослідження, лише 42 відсотки опитаних працевлаштовані. Ще 11 відсотків активно шукають роботу й готові невдовзі розпочати працювати.

Найбільша кількість працевлаштованих переселенців спостерігається в Києві - 79 відсотків. Однак такий показник - характерний для загальної ситуації із зайнятістю населення, зазначають автори дослідження.

Крім того, згідно з результатами опитування, 29 відсотків опитаних переселенців шукають роботу три-чотири роки, 28 відсотків - до року, 11 відсотків - один-два роки, 10 відсотків - два-три роки, 7 відсотків - більше чотирьох років. З тих переселенців, які активно шукають роботу, 78 відсотків - жінки, 22 відсотки - чоловіки.

Низькі заробітки

Результати опитування викрили й іншу проблему - низькі зарплати серед внутрішніх переселенців. За даними опитування, виявилося, що середня зарплата працевлаштованих осіб, що мають статус внутрішнього переселенця, - 2090 гривень. Цей показник становить трохи більше половини офіційної мінімальної заробітної плати в Україні.

31 відсоток опитаних переселенців відповіли, що їхній дохід становить 3-5 тисяч гривень, 23 відсотки - 1,5-3 тисячі гривень, 19 відсотків - 5-7 тисяч гривень, 14 відсотків - 7-11 тисяч гривень, 9 відсотків - понад 11 тисяч гривень, 4 відсотки - до 1,5 тисячі гривень. Найвищий середньомісячний дохід переселенців зафіксовано в Києві - 3 529 гривень.

Крім низьких заробітків, учасники опитування нарікають на такі негативні фактори як брак або нестача вакансій, дискримінація з боку роботодавця у зв'язку зі статусом внутрішнього переселенця або через вік.

Опитування МОМ проводилося протягом квітня-травня у співпраці з центром "Соціальні індикатори". Під час дослідження було опитано 2 406 переселенців в 300 територіальних одиницях.

Дивитись відео 02:05 Now live 02:05 хв Поділитись Житло, робота, добробут: що змінилося для переселенців (29.11.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2oUmh Житло, робота, добробут: що змінилося для переселенців (29.11.2017)