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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "внутрішні переселенці".
Внутрішні переселенці - те саме, що внутрішньо переміщені особи. Тобто йдеться про людей, які, наприклад, внаслідок бойових дій або інших зовнішніх обставин були змушені полишити свої домівки, але не виїхали за межі своєї країни, переїхавши до інших регіонів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Внаслідок війни на Донбасі багато переселенців почали нове життя - зокрема у Сєвєродонецьку та Маріуполі. Та після повномасштабного наступу Росії ці люди знову вимушені тікати від війни. DW наводить їхні історії.
У Києві відкрився "Музей воєнного дитинства". Це дочірний музей Сараєвського музею, який розповідає про дорослішання дітей під час війни 1992–1995 р. Музеї та виставки - це те, що допомагає людям долати травматичний досвід.
Влада самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" блокує роботу більшості пропускних пунктів на лінії розмежування. Бойовики пояснюють обмеження складною ситуацією з коронавірусом в Україні. Натомість правозахисники переконані: їхня справжня мета - ізолювати українців на окупованих територіях.
У Києві працює виставка про окупацію Донбасу. Автори - художники-аматори з творчого об'єднання Vil Ganovsky T-Studio - хочуть привернути увагу до проблем переселенців. А ті з них, хто сам був змушений тікати з Донецька, за допомогою малювання намагаються подолати власну психологічну травму.
Дім книги "Еней" - єдина українська книгарня у прифронтовому Бахмуті та одна з небагатьох на Донбасі. Її заснував доброволець АТО Володимир Дериведмідь у пам'ять про загиблого побратима. Утім, наразі майбутнє магазину - під питанням.