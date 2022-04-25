На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "внутрішні переселенці".

Внутрішні переселенці - те саме, що внутрішньо переміщені особи. Тобто йдеться про людей, які, наприклад, внаслідок бойових дій або інших зовнішніх обставин були змушені полишити свої домівки, але не виїхали за межі своєї країни, переїхавши до інших регіонів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.