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Внутрішні переселенці

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "внутрішні переселенці".

Внутрішні переселенці - те саме, що внутрішньо переміщені особи. Тобто йдеться про людей, які, наприклад, внаслідок бойових дій або інших зовнішніх обставин були змушені полишити свої домівки, але не виїхали за межі своєї країни, переїхавши до інших регіонів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Живемо одним днем. Історії жителів Донбасу, яким довелось двічі тікати від війни

"Живемо одним днем". Історії жителів Донбасу, яким довелось двічі тікати від війни 25.04.2022

Внаслідок війни на Донбасі багато переселенців почали нове життя - зокрема у Сєвєродонецьку та Маріуполі. Та після повномасштабного наступу Росії ці люди знову вимушені тікати від війни. DW наводить їхні історії.

Війна і безробіття: що робити українцям, які залишилися без роботи (13.04.2022) 13.04.2022

У перші ж тижні війни сотні тисяч українців залишилися без роботи, а працедавці заморозили свою роботу. На що їм жити і як стримати безробіття та проблеми на ринку праці?
Зеленський розповів про нову комплексну програму підтримки переселенців

Зеленський розповів про нову комплексну програму підтримки переселенців 18.03.2022

У новому відеозверненні Володимир Зеленський розповів про комплексну програму уряду для тих українців, які втратили житло через війну, або були змушені виїхати до інших регіонів через бойові дії.
ЄСПЛ: Заборона переселенцям голосувати на місцевих виборах - дискримінація

ЄСПЛ: Заборона переселенцям голосувати на місцевих виборах - дискримінація 21.10.2021

Україну зобов'язали виплатити чотирьом переселенкам з Криму і Донбасу по 4,5 тисячі євро за порушення виборчих прав під час місцевих виборів 2015 року. Заборону їм голосувати ЄСПЛ назвав дискримінацією. 
Війна на Донбасі: останній квиток на потяг з Луганська (відео)

Війна на Донбасі: останній квиток на потяг з Луганська (відео) 01.07.2021

У Києві відкрився "Музей воєнного дитинства". Це дочірний музей Сараєвського музею, який розповідає про дорослішання дітей під час війни 1992-1995 р. Адже мистецтво - це те, що допомагає долати травматичний досвід.

Які залишились спогади про дитинство під час конфлікту на сході (01.07.2021) 01.07.2021

У Києві відкрився "Музей воєнного дитинства". Це дочірний музей Сараєвського музею, який розповідає про дорослішання дітей під час війни 1992–1995 р. Музеї та виставки - це те, що допомагає людям долати травматичний досвід.

Чому ДНР та ЛНР ізолюють українців, посилаючись на пандемію (відео)

Чому "ДНР" та "ЛНР" ізолюють українців, посилаючись на пандемію (відео) 28.04.2021

Влада самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" блокує роботу більшості пропускних пунктів. Бойовики пояснюють це ситуацією з коронавірусом в Україні. Правозахисники ж переконані: справжня мета - ізолювати українців.

Під приводом пандемії: як у "ДНР" та "ЛНР" ізолюють українців (28.04.2021) 28.04.2021

Влада самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" блокує роботу більшості пропускних пунктів на лінії розмежування. Бойовики пояснюють обмеження складною ситуацією з коронавірусом в Україні. Натомість правозахисники переконані: їхня справжня мета - ізолювати українців на окупованих територіях.
В Україні у 2020 році голосували лише 100 тисяч ВПО та трудових мігрантів

В Україні у 2020 році голосували лише 100 тисяч ВПО та трудових мігрантів 06.04.2021

Зі 6 мільйонів внутрішньо переміщених осіб, трудових мігрантів і громадян без зареєстрованого місця проживання лише 101,5 тисячі скористалися правом голосу під час місцевих виборів в Україні у 2020 році.

"Ключ до кімнати спогадів": Донбас на картинах переселенців (15.03.2021) 15.03.2021

У Києві працює виставка про окупацію Донбасу. Автори - художники-аматори з творчого об'єднання Vil Ganovsky T-Studio - хочуть привернути увагу до проблем переселенців. А ті з них, хто сам був змушений тікати з Донецька, за допомогою малювання намагаються подолати власну психологічну травму.

Єдина українська книгарня в Бахмуті під загрозою закриття (30.12.2020) 30.12.2020

Дім книги "Еней" - єдина українська книгарня у прифронтовому Бахмуті та одна з небагатьох на Донбасі. Її заснував доброволець АТО Володимир Дериведмідь у пам'ять про загиблого побратима. Утім, наразі майбутнє магазину - під питанням.

Лікар на Донбасі: Був кардіологом - став "ковідологом" (18.12.2020) 18.12.2020

32-річний лікар Микита Журавльов у 2014 році переїхав з окупованого Донецька у столицю вільної Луганщини - Сєвєродонецьк. Працював одночасно кардіохірургом і терапевтом. Проте пандемія змусила перекваліфікуватися...
Заговорити українською на Донбасі: дві історії з Луганщини

Заговорити українською на Донбасі: дві історії з Луганщини 24.08.2020

Перейти на українську на Донбасі досі означає стати "білою вороною". Проте у деяких людей на Луганщині бажання говорити рідною, хоч і вивченою мовою сильніше за конформізм. Навіщо це їм і чого вартує - в матеріалі DW.

Німеччина надала Україні 25,5 мільйона євро на житло для переселенців

Німеччина надала Україні 25,5 мільйона євро на житло для переселенців 03.06.2020

Завдяки німецькій фінансовій допомозі внутрішньо переміщені особи в Україні зможуть зменшити платежі по кредитах на житло. Передбачається, що це допоможе п'яти тисячам родин покращити житлові умови.
КПП на карантині: як коронавірус ізолює людей на Донбасі

КПП на карантині: як коронавірус ізолює людей на Донбасі 19.03.2020

Крім українців, які мають складнощі із поверненням додому після закриття кордонів із сусідніми країнами, карантин болюче вдарив по громадянах, чиї домівки або рідні опинились по інший бік лінії фронту на сході України.

Виховати чоловіка: Мудрий тесля для хлопчиків-безбатченків (відео)

Виховати чоловіка: "Мудрий тесля" для хлопчиків-безбатченків (відео) 12.12.2019

Переселенець з Луганська Віталій Андрієць організував у Черкасах курси теслярства для хлопчиків, що виховуються без батька. Він не просто навчає їх тримати пилку та забивати цвяхи. Дивіться в проекті DW #LocalHeroes.
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