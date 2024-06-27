ПАРЄ закликала підтримати українських біженців довгостроково

Державам-членам Європейського Союзу варто розглянути можливість надати біженцям з України право на постійне проживання на своїй території після завершення дії статусу тимчасового захисту для українців у ЄС. Про це йдеться у резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), присвяченій терміновій необхідності знайти довгострокові політичні рішення для підтримки переміщених осіб України, яку одностайно ухвалили в четвер, 27 червня, в Страсбурзі.

ЄС має знайти юридичні підстави для постійного перебування українців

ПАРЄ привітала солідарність ЄС, завдяки якій станом на кінець лютого 2024 року на території європейських країн під статусом тимчасового захисту перебували 4,5 мільйона українців. Проте з огляду на те, що війна Росії проти України триває, "мільйони українців досі не можуть повернутися додому".

"Тому Асамблея закликає країни-члени ЄС продовжити тривалість раніше узгодженого терміну тимчасового захисту або знайти нові шляхи, які дадуть українцям змогу постійно перебувати на їхній території на юридично визначених підставах з доступом до прав шукачів притулку", - йдеться у резолюції.

Зокрема депутати ПАРЄ вважають, що країни ЄС "можуть розглянути" можливість надати українцям "незалежно від їхнього віку, статі, наявності інвалідності, віросповідання чи інших обставин, право на постійне проживання в країні перебування" після того, як дія директиви про тимчасовий захист завершиться.

Асамблея пояснює свою пропозицію тим, що "майбутнє українців, які знайшли притулок в європейських країнах, слід розглядати з довгострокової перспективи майбутнього членства України в ЄС". У цьому разі надання права на постійне проживання "дозволить їм швидше інтегруватися та мати більше можливостей сприяти зміцненню ЄС", зазначається у резолюції.

Повернення українських біженців потребуватиме тривалої підготовки

Національні уряди мають також подбати про те, щоб українські біженці в ЄС могли зберігати власну культурну ідентичність, а їхні діти - мати змогу вивчати рідну мову у європейських навчальних закладах, ідеться у документі. ПАРЄ також закликала країни-члени активізувати спільні дії для того, щоб українські документи про здобуття освіти визнавалися у європейських країнах на відповідних рівнях.

Літнім людям, які виїхали з України до ЄС, рятуючись від війни, варто надати статус пенсіонерів з відповідними соціальними пільгами у країнах перебування, "що дозволило б вести гідне життя тим, хто переживає труднощі, хто втратив засоби до існування та не має часу, сил або ресурсів для відновлення свого життя з нуля", наголошується у резолюції.

ПАРЄ констатує, що повернення тих українських біженців, які виявлять бажання поїхати додому, "не відбудеться миттєво і може потребувати років підготовки, яку слід розпочати вже зараз". Резолюція нагадує національним урядам про те, що процес повернення біженців "має, безсумнівно, передбачати надання фінансової допомоги для переїзду, на переселення та реінтеграцію".

Фінансова допомога для внутрішньо переміщених осіб в Україні

У резолюції також говориться про допомогу з боку країн-членів Ради Європи внутрішньо переміщеним особам (ВПО) в Україні та наголошується на важливості вжити термінових заходів для того, аби повернути додому всіх українських громадян, зокрема, дітей та військовополонених, які були примусово депортовані до Росії.

"Реалізація державної політики України щодо ВПО на період до 2025 року має отримати необхідне фінансування. Необхідно посилити підтримку волонтерів і гуманітарних організацій, які працюють в Україні", - зазначається у документі.

Довгострокові програми підтримки внутрішніх переселенців в Україні повинні включати фінансову допомогу для полегшення доступу до соціального житла, а також кредити на відбудову приватного житла. Крім того, їм першочергово має надаватись фінансова підтримка у формі мікрофінансування або кредитних ліній під низькі відсотки, закликає ПАРЄ.