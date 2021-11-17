 Білорусь не буде постачати електроенергію в Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.11.2021

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Новини

Білорусь не буде постачати електроенергію в Україну

Фактично поставки білоруської електроенергії в Україну відбувалися трохи більше 10 днів. До цього в Україні вони були під забороною.

Лінія електропередач.

Білорусь не буде поставляти електроенергію в Україну.

З 18 листопада Білорусь припинить поставки електроенергії в Україну. В міністерстві енергетики сусідньої країни заявили, що ймовірність поновлення таких поставок у майбутньому Білорусь розглядатиме "з урахуванням технічних можливостей", повідомляє інформагентство "БЕЛТА" у середу, 17 листопада.

Проте, в той же час, на сайті міністерства енергетики Білорусі з'явилась інформація що 17 листопада дією автоматики був відключений від мережі перший енергоблок Білоруської атомної електростанції. В повідомленні йдеться про те, що спеціалісти проводять діагностику і аналіз роботи систем.

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Імпорт з Білорусі

Фактично, Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі 6 листопада. Як повідомило тоді міністерство енергетики Білорусі, укладений контракт передбачав, що постачання буде відбуватися впродовж усього місяця. За даними НАЕК "Укренерго", станом на 17 листопада, Україна імпортувала з сусідньої країни 415 МВт⋅год.

Проте перед цим, 2 листопада, Україна вже зверталася до сусідньої країни за аварійною допомогою. Як повідомили тоді в "Укренерго", це було треба зробити у зв'язку з дефіцитом потужності в Об'єднаній енергетичній системі (ОЕС) України. Причинами дефіциту потужності тоді у енергетичній компанії назвали підвищену аварійність на енергоблоках теплових електростанцій (ТЕС) у період сезонного зростання споживання, значне перевиробництво електроенергії на гідроелектростанціях (ГЕС) та зниження генерації відновлюваних джерел енергії.

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Скасування мораторію на імпорт

З травня по листопад в Україні діяла заборона на імпорт електроенергії з Білорусі та Росії. Як зазначили тоді в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), таке рішення було ухвалене після моніторингу ситуації на ринку електроенергії та стану Об'єднаної енергетичної системи (ОЕС). В подальшому питання про продовження мораторію вирішувалось в залежності від наявності вугілля для виробництва електроенергії. Зараз, у розпал опалювального сезону, на складах ТЕС і ТЕЦ воно у дефіциті, а мораторій на поставку електроенергії був скасований.

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