Стрес-тести БілАЕС: чи безпечна ця АЕС для ЄС і України?

Якщо не враховувати "Північний потік-2", то найбільш суперечливим енергетичним проєктом у Європі є, безперечно, Білоруська АЕС (БілАЕС), яку будують поряд з Островцем біля кордону з Литвою. Перший її блок підключили до мережі у листопаді минулого року. У лютому група експертів з ЄС і України відвідала електростанцію для перевірки того, наскільки були виконані їхні рекомендації. Звіт за підсумками місії планують затвердити на пленарному засіданні Європейської групи регуляторів ядерної безпеки (ENSREG) 2-3 березня.

Для чого експерти ENSREG проводять стрес-тести АЕС

До складу ENSREG входять представники регуляторів ядерної безпеки з усіх держав ЄС, а також чиновники Єврокомісії. Цю групу створила у 2007 році Єврокомісія, але у своїй діяльності ENSREG незалежна від Брюсселя.

Після аварії на АЕС Фукусіма в Японії у 2011 році ENSREG вирішила посилити безпеку атомних електростанцій у Європі. Для цього розробили стрес-тести, яким піддали всі АЕС у Євросоюзі. Україна та Швейцарія одразу приєдналися до перевірки. Росія ж брати участь не захотіла.

У чому полягають стрес-тести? Вони перевіряють, наскільки АЕС стійка до:

- природних катастроф (землетруси, паводки, надзвичайні погодні умови);

- тривалої відсутності електропостачання або повної відмови систем охолодження і тепловідведення;

- перевіряться також менеджмент під час аварій чи інцидентів.

За підсумками стрес-тестів експерти ENSREG вносять рекомендації, як покращити безпеку АЕС, аби не повторилася ситуація, подібна до Фукусіми.

Стрес-тест БілАЕС експертами ENSREG

Білорусь погодилася взяти участь у такому стрес-тесті. Держатомнагляд країни провів свою оцінку БілАЕС у 2017 році. ENSREG її перевірила та опублікувала у 2018 році свій звіт. "Хоча звіт у цілому позитивний, він містить важливі рекомендації, на які необхідно відреагувати належним чином", - зазначається у документі.

Експерти з ЄС, України та Швейцарії зокрема порадили покращити сейсмічну стійкість БілАЕС. Наприклад, система гасіння пожеж не була сейсмічно стійкою. Крім того, система пасивного відведення тепла була оснащена лише одним водяним насосом. У ENSREG порадили оснастити систему додатковим насосом. Загалом звіт зайняв 74 сторінки.

Чи є БілАЕС безпечною?

Про те, чи усунула білоруська сторона основні з цих недоліків, стане відомо 2-3 березня. На майбутнє передбачена ще одна місія, для підготовки вже остаточного звіту. Однак стрес-тести ENSREG - лише додатковий захід. Основні вимоги висуваються Конвенцією про ядерну безпеку МАГАТЕ.

На офіційному порталі атомної електростанції біля Островця запевняють, що вона "цілковито відповідає міжнародним нормам і рекомендаціям МАГАТЕ". У Європарламенті ж дотримуються думки, що БілАЕС "не відповідає найкращим міжнародним стандартам захисту довкілля та ядерної безпеки, включно з рекомендаціями МАГАТЕ".

На тому, що БілАЕС не є безпечною, наполягає передусім Литва. Основна причина в тому, що ця електростанція розташована в 40 кілометрах від Вільнюса, і тому "ніколи" не буде безпечною для Литви, зазначають у владі країни. Через це в листопаді країни Балтії припинили купувати електроенергію в Білорусі. Фізично вона все ж може перетікати в мережі Литви, Латвії та Естонії. Тепер, якщо не враховувати Росію, єдиним легальним шляхом для Білорусі експортувати електроенергію є Україна.

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Що думає Україна стосовно БілАЕС

На відміну від Литви, влада України ніколи не приділяла значної уваги БілАЕС. Вочевидь, одна з причин у тому, що електростанція розташована далеко від кордону з Україною. У пресслужбі Держінспекції ядерного регулювання на запитання про безпеку АЕС в Островці відповіли, що можуть надати інформацію лише щодо стану ядерної та радіаційної безпеки в Україні. Але нагадали, що Білорусь пов'язана вимогами конвенцій МАГАТЕ.

БілАЕС ще будується, жовтень 2019 року

У 2020 році президент Литви Гітанас Науседа кілька разів просив свого українського колегу Володимира Зеленського не імпортувати електроенергію, вироблену на БілАЕС. Утім, на початку цього року законодавча можливість заборони на закупівлю електрики в Росії та Білорусі спливла, й імпорт електроенергії відновився.

Пресслужба міненерго України у відповіді на запит DW назвала імпорт у січні та лютому "вимушеним кроком" через ремонт блоків ТЕС і АЕС, недостатній виробіток взимку зеленої енергетики та низькі запаси вугілля на складах в Україні. "Ми проти того, щоб Україна імпортувала електроенергію і з Росії, і з Білорусі", - навели у пресслужбі слова виконувача обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка. Водночас законопроєкт про заборону такого імпорту більше, ніж пів року лежав без руху у Верховній Раді. В лютому його лише включили до порядку денного.

Як МАГАТЕ та Єврокомісіяоцінюють БілАЕС

За час виконання проєкту на АЕС у Білорусі було проведено низку міжнародних місій. У березні 2020 року, за підсумками місії МАГАТЕ на БілАЕС, заступник гендиректора агентства Михайло Чудаков заявив: "Білорусь виконує всі вимоги МАГАТЕ у відповідності до стандартів безпеки МАГАТЕ, запрошує всі перевірки та є взірцевою країною".

При цьому в пресрелізі агентства про цю пресконференцію такої оцінки нема. Але з нього випливає, що Чудаков не був членом місії, а відвідав заключне її засідання. Нагадаємо, що Чудаков раніше обіймав керівні посади у "Росенергоатомі", який є підрозділом російської держкорпорації "Росатом". Будує БілАЕС інший підрозділ "Росатому" - "Атомстройекспорт".

У звіті МАГАТЕ за підсумками тієї місії також нема прямої оцінки рівня безпеки станції. Але документ містить сім "рекомендацій" і шість "пропозицій". Також він вказує на п'ять "хороших практик", які застосовуються на БілАЕС.

То чи безпечна Білоруська АЕС? DW звернулася з цим запитанням до пресслужби МАГАТЕ. Там вказали, що ядерна безпека - це "національна відповідальність". "МАГАТЕ підтримує країни у виконанні своїх обов'язків, розробляючи стандарти безпеки, а також надаючи допомогу і тренінги для їх впровадження", - відповіли у пресслужбі, наголосивши, що це все робиться лише на запит відповідної держави.

У Єврокомісії також утримуються від оцінок безпеки БілАЕС і надають перевагу співпраці з владою Білорусі. Виступаючи в лютому в Європарламенті, єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон закликала дочекатися першого звіту ENSREG. Вона запропонувала Держатомнагляду Білорусі технічну допомогу. "Але хоча ми готові активізувати співпрацю, Єврокомісія не втрачає пильності та готова застосувати тиск, якщо побачить, що пріоритетні рекомендації не були імплементовані задовільно", - пообіцяла Сімсон.