Європарламент: БілАЕС - геополітичний проєкт, який несе загрозу ЄС

У Європарламенті Білоруську АЕС (БілАЕС) у Островці вважають джерелом загрози для Євросоюзу. Про це йдеться у резолюції, ухваленій на пленарному засіданні Європарламенту в четвер, 11 лютого. За неї проголосували 642 євродепутати, проти були 29 парламентарів, ще 21 - утримався, повідомляє кореспондент DW.

ЄП: БілАЕС - загроза безпеці та здоров'ю в ЄС

"Європарламент із занепокоєнням зауважує, що електростанцію створюють як геополітичний проєкт Білорусі та Росії, та що її будівництво та майбутня експлуатація є джерелом можливої загрози для безпеки, здоров'я та захисту довкілля у ЄС та його державах-членах", - зазначається у резолюції, автором котрої став румунський євродепутат Крістіан-Сільвіу Бушой з фракції Європейської народної партії.

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У Європарламенті також занепокоєні "поспішним" введенням БілАЕС в експлуатацію. На думку євродепутатів, станція "не відповідає найкращим міжнародним стандартам захисту довкілля та ядерної безпеки, включно з рекомендаціями МАГАТЕ". Нагадаємо, що влада Білорусі наполягає на відповідності АЕС міжнародним стандартам. А ось у Європарламенті вважають, що Білорусь "вибірково" підходить до стандартів МАГАТЕ та ЄС.

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У резолюції уточнюється, що БілАЕС розташована лише у 50 кілометрах від Вільнюса, а також близько розташована до інших країн ЄС - Польщі, Латвії та Естонії. Крім того, проєкт реалізується, незважаючи на протести громадян Білорусі та білоруських неурядових організацій, додають євродепутати. Також резолюція нагадує про інциденти наприкінці 2020 року - вибухи чотирьох трансформаторів і пошкодження системи охолодження, а також про вісім відомих інцидентів під час будівництва АЕС.

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Оцінка БілАЕС експертами з ЄС і України

Ухвалення резолюції відбулося на тлі місії експертів Європейської групи з регулювання ядерної безпеки (ENSREG) та Єврокомісії на БілАЕС. Вона працювала 9-10 лютого. Експерти представляють кілька країн ЄС і Україну. Вони повинні були перевірити виконання основних рекомендацій з покращення безпеки БілАЕС, підготованих ENSREG у 2018 році за підсумками стрес-тесту електростанції у Островці. Ця місія повинна була пройти ще в грудні 2020 року, але вона не відбулася, бо представники Білорусі не взяли участі у підготовчій відеоконференції. Результати місії мають бути затверджені та опубліковані на початку березня.

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У резолюції Європарламент привітав цю місію та наголосив, що всі питання безпеки повинні бути вирішені ще до початку комерційної експлуатації БілАЕС, запланованої на березень. Євродепутати шкодують через такий "поспішний" запуск і закликають Єврокомісію домогтися від влади Білорусі відкласти цей старт до моменту, "поки всі рекомендації ЄС за підсумками стрес-тесту не будуть цілком виконані, всі необхідні вдосконалення безпеки не будуть готові, а білоруське суспільство та сусідні країні не будуть належним чином поінформовані про вжиті заходи".

У Європарламенті нагадали про те, що країни Балтії, чиї енергосистеми працюють синхронно з Білоруссю та Росією, зупинили комерційний імпорт електроенергії з Білорусі. DW раніше пояснювала, як це працює. У резолюції ж зазначається, що електроенергія з Білорусі досі може потрапляти на ринок країн Балтії через російські мережі. Через це Європарламент закликав Єврокомісію розробити та запропонувати заходи, які и не допустили потрапляння електроенергії з БілАЕС до Латвії, Литви та Естонії.