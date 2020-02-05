Білл Гейтс залишає раду директорів Microsoft

Співзасновник корпорації Microsoft Білл Гейтс залишає раду директорів корпорації. Про це Гейтс повідомив у п'ятницю, 13 березня, інформує агентство Reuters.

Згідно з цією інформацією, він хоче у майбутньому зосередитися на доброчинності, зокрема, на зусиллях, спрямованих на боротьбу з хворобами у всьому світі та протидію глобальним змінам клімату. Водночас 64-річний мільярдер планує і надалі залишатися технологічним радником чинного головного виконавчого директора Microsoft Сатьї Наделли та інших керівників.

Білл Гейтс, за оцінками видання "Forbes", з його понад 100 мільярдними статками є другою найбагатшою людиною у світі. Заснований ним разом з дружиною Меліндою Гейтс найбільший у світі приватний благодійний фонд (Bill & Melinda Gates Foundation) інвестує мільярди доларів у боротьбу з хворобами та бідністю, а також виступає на підтримку прав жінок і дівчат.

Боротьба з коронавірусом

Як нещодавно повідомлялося, Фонд Білла і Мелінди Гейтс пообіцяв виділити до 100 мільйонів доларів США на боротьбу з коронавірусом. Ці кошти будуть спрямовані на посилення заходів з виявлення вірусу та локалізації, лікування людей, захисту населення, що перебуває в зоні ризику, та для розробки вакцини.

Гейтс заснував Microsoft 1975 року разом зі своїм шкільним другом Полом Алленом. Він залишив роботу в керівництві концерну 2008 року. До 2014 року залишався головою ради директорів, а згодом став просто рядовим членом ради.