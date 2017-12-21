Білий дім представив план розвитку Палестинських територій

Адміністрація президента США в суботу, 22 червня, представила економічну частину плану щодо врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Заходи, запропоновані Білим домом, передбачають як державні, так і приватні інвестиції в обсязі 50 мільярдів доларів (44,19 мільярда євро).

Очікується, що це дозволить створити не менше одного мільйона робочих місць для палестинців, а також подвоїти ВВП палестинської економіки протягом десяти років. Запропонований Білим домом план "здатний відкрити новий розділ в історії" палестинців, "що визначається не злигоднями і стражданнями, а свободою і гідністю", підкреслюють його розробники.

Зокрема, передбачається вкласти 27,5 мільярда доларів в Західний берег річки Йордан і Сектор Гази, а також спрямувати 22,8 мільярда доларів на проєкти, які стосуватимуться палестинців, що живуть в Єгипті, Йорданії та Лівані. Йдеться про можливі проєкти в охороні здоров'я, освіті, енергопостачанні, сфері високих технологій, туризмі та сільському господарстві.

Окрім того, планується побудувати транспортний коридор, який з'єднає Західний берег річки Йордан та Сектор Гази. Вартість цього проєкту оцінена в п'ять мільярдів доларів.

Детальна презентація економічної частини плану відбудеться 25 і 26 червня на конференції в Бахрейні. Як розповів в інтерв'ю агентству Reuters зять президента США Трампа Джаред Кушнер, американський уряд сподівається, що інші країни, особливо держави Перської затоки, візьмуть на себе більшу частину витрат.

Керівництво Палестинських територій має намір бойкотувати захід. Лідери палестинців виступають проти переговорів з американською владою відтоді як президент США заявив про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю і оголосив про перенесення посольства з Тель-Авіва в грудні 2017 року.