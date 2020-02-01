 Білий дім заблокував повну публікацію листів про допомогу Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.02.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Білий дім заблокував повну публікацію листів про допомогу Україні

Адміністрація президента США Дональда Трампа блокує публікацію повної версії електронних листів, що стосуються процесу надання військової допомоги для України.

Адміністрація Трампа пояснює відмову від повної публікації листів президентським привілеєм

Адміністрація Трампа пояснює відмову від повної публікації листів "президентським привілеєм"

Адміністрація президента США Дональда Трампа блокує оприлюднення невідредагованих варіантів електронного листування представників Білого дому, яке стосується затримки у наданні Україні військової допомоги влітку 2019 року. Відповідне пояснення міністерства юстиції США було опубліковане на сайті громадської організації The Center for Public Integrity в п'ятницю, 31 січня.

"Привілей" Дональда Трампа

Йдеться про електронні листи, отримання яких у громадській організації вимагали від Білого дому відповідно до Акту про свободу інформації. Center for Public Integrity домігся судового рішення на свою користь, однак у грудні минулого року міністерство юстиції США надало кореспонденцію можновладців у сильно відредагованому вигляді - значна частина інформації була зафарбована чорним кольором.

Відомство пояснило надання документів у такій формі "президентським привілеєм", що дозволяє Білому дому не оприлюднювати інформацію щодо "внутрішніх дискусій" у адміністрації навіть на вимогу суду. За словами Хізер Волш, юристки бюро Білого дому з менеджменту та бюджету, листи "відображають спілкування між президентом, віцепрезидентом та найближчими радниками президента щодо ухвалення президентом рішень", а тому вони є "привілейованими".

Електронні листи стосуються теми, що лягла в основу справи про імпічмент Трампа, яку зараз розглядає Сенат США

Електронні листи стосуються теми, що лягла в основу справи про імпічмент Трампа, яку зараз розглядає Сенат США

У Center for Public Integrity незгодні з аргументацією соратників Трампа та наполягають, що публікація відцензурованих листів у повному вигляді відповідає інтересам громадськості. Ця інформація не може бути "привілейованою", заявляють у громадській організації, бо вона стосується таких дій адміністрації Трампа та самого президента, які Рахункова палата США визнала незаконними. У Center for Public Integrity анонсували публікацію юридичної позиції з цього приводу вже 14 лютого.

Питання імпічменту

Нагадаємо, що саме в призупиненні надання Україні військової допомоги заради особистих політичних цілей звинувачують Трампа його політичні опоненти. Критики американського президента закидають йому це рішення як засіб тиску на президента України Володимира Зеленського, аби домогтися від нього компромату на свого потенційного суперника на президентських виборах, демократа Джо Байдена.

Цей випадок ліг в основу звинувачень Палати представників Конгресу США у зловживанні Трампом владою та подальших спробах завадити розслідуванню конгресменів з цього приводу, за якими йому було оголошено імпічмент. Зараз ця справа розглядається у Сенаті США, де республіканці мають більшість. Остаточне голосування щодо імпічменту Трампа призначене на середу, 5 лютого.

Дивитись відео 01:56

Розслідування проти Трампа: важливий свідок - офіцер українського походження (20.11.2019)

Аудіо й відео до теми

Розслідування проти Трампа: важливий свідок - офіцер українського походження (20.11.2019)  

Також за темою

Amtsenthebungsverfahren in den USA

Імпічмент Трампа: Сенат США відмовився викликати свідків 01.02.2020

Сенат США вирішив не викликати свідків у справі про імпічмент президента Дональда Трампа. Сенатори винесуть свій вердикт наступної середи.

USA Amtsenthebungsverfahren Trump

Імпічмент Трампа: Сенат США може завершити процедуру вже в п'ятницю 31.01.2020

Сенат США 31 січня має вирішити, чи викликати свідків для розгляду справи імпічменту президента Дональда Трампа. Якщо від додаткових свідчень відмовляться, сенатори мають винести своє рішення у справі.

USA Washington 2019 | John Bolton, damaliger Sicherheitsberater

Рада нацбезпеки США вимагає відредагувати книгу Джона Болтона 30.01.2020

У Раді національної безпеки США вимагають від Джона Болтона видалити засекречену інформацію з його майбутньої книги, в якій Трампа звинувачується у тиску на Зеленського.

Реклама

Докладно

Засідання Європарламенту

Як зміниться Європарламент після Brexit

31 січня 2020 року Великобританія вийшла зі складу ЄС. Як це позначиться на Європарламенті.  

Завод Південмаш. Економіка України зростає швидше, ніж світова? (picture alliance/dpa/epa/M. Markiv)

Чи справді економіка України зростає швидше, ніж світова?

Економіка України зростає швидше, ніж у світова. Про це Олексій Гончарук заявив у Давосі. Чи справді це так?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  