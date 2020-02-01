Білий дім заблокував повну публікацію листів про допомогу Україні

Адміністрація президента США Дональда Трампа блокує оприлюднення невідредагованих варіантів електронного листування представників Білого дому, яке стосується затримки у наданні Україні військової допомоги влітку 2019 року. Відповідне пояснення міністерства юстиції США було опубліковане на сайті громадської організації The Center for Public Integrity в п'ятницю, 31 січня.

"Привілей" Дональда Трампа

Йдеться про електронні листи, отримання яких у громадській організації вимагали від Білого дому відповідно до Акту про свободу інформації. Center for Public Integrity домігся судового рішення на свою користь, однак у грудні минулого року міністерство юстиції США надало кореспонденцію можновладців у сильно відредагованому вигляді - значна частина інформації була зафарбована чорним кольором.

Відомство пояснило надання документів у такій формі "президентським привілеєм", що дозволяє Білому дому не оприлюднювати інформацію щодо "внутрішніх дискусій" у адміністрації навіть на вимогу суду. За словами Хізер Волш, юристки бюро Білого дому з менеджменту та бюджету, листи "відображають спілкування між президентом, віцепрезидентом та найближчими радниками президента щодо ухвалення президентом рішень", а тому вони є "привілейованими".

Електронні листи стосуються теми, що лягла в основу справи про імпічмент Трампа, яку зараз розглядає Сенат США

У Center for Public Integrity незгодні з аргументацією соратників Трампа та наполягають, що публікація відцензурованих листів у повному вигляді відповідає інтересам громадськості. Ця інформація не може бути "привілейованою", заявляють у громадській організації, бо вона стосується таких дій адміністрації Трампа та самого президента, які Рахункова палата США визнала незаконними. У Center for Public Integrity анонсували публікацію юридичної позиції з цього приводу вже 14 лютого.

Питання імпічменту

Нагадаємо, що саме в призупиненні надання Україні військової допомоги заради особистих політичних цілей звинувачують Трампа його політичні опоненти. Критики американського президента закидають йому це рішення як засіб тиску на президента України Володимира Зеленського, аби домогтися від нього компромату на свого потенційного суперника на президентських виборах, демократа Джо Байдена.

Цей випадок ліг в основу звинувачень Палати представників Конгресу США у зловживанні Трампом владою та подальших спробах завадити розслідуванню конгресменів з цього приводу, за якими йому було оголошено імпічмент. Зараз ця справа розглядається у Сенаті США, де республіканці мають більшість. Остаточне голосування щодо імпічменту Трампа призначене на середу, 5 лютого.