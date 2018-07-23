Білий дім: Дональд Трамп "відкритий" до візиту в Москву

Президент США Дональд Трамп готовий приїхати з візитом до президента РФ Володимира Путіна після отримання відповідного запрошення. Про це у п'ятницю, 27 липня, заявила речниця Білого дому Сара Сандерс.

"Президент Трамп із нетерпінням очікує на зустріч із президентом Путіним у Вашингтоні (...) і він відкритий до візиту до Москви після отримання формального запрошення", - зазначила речниця Білого дому.

Раніше того ж дня після саміту групи країн БРІКС Путін повідомив, що запрошує Трампа до Москви. Російський президент вказав, що для цього потрібні правильні умови. На думку Путіна, телефонних переговорів між Москвою і Вашингтоном недостатньо. Він уточнив, що сторонам варто зустрітися, аби обговорити такі питання, як міжнародна угода щодо ядерної програми Ірану та міжнародні конфлікти.

Після двосторонньої зустрічі в середині липня в Гельсінкі Трамп запросив Путіна до Вашингтона. Візит російського президента до США попередньо запланували на осінь, однак невдовзі перенесли на початок 2019 року. Радник президента Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон пояснив, що спершу Вашингтон хоче дочекатися результатів розслідування ймовірного втручання Росії у президентські вибори у США у 2016 році.

Чому Трампа критикували після зустрічі з Путіним

Після зустрічі з Путіним у Гельсінкі Трамп заявив, що російський президент був "дуже сильним" та "потужним" щодо спростувань втручання Росії в американські вибори. Трамп ухилився від відповіді на запитання журналістів про те, чи вірить він даним американської розвідки про втручання Росії у вибори.

За це Трампа нищівно критикували як представники демократів, так і чимало політиків Республіканської партії. Американський президент спробував заспокоїти критиків, сказавши, що на прес-конференції з Путіним обмовився і мав на увазі протилежне.

Водночас міністр оборони Сполучених Штатів Джеймс Меттіс стверджує, що жодних змін у політиці США після зустрічі Трампа з Путіним не відбулося.