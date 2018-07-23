Білий дім: Дональд Трамп "відкритий" до візиту в Москву
Дональд Трамп із нетерпінням очікує на зустріч із Володимиром Путіним у Вашингтоні. Він також готовий до візиту в Москву, повідомила речниця Білого дому.
Дональд Трамп із м'ячем, який йому подарував Володимир Путін на зустрічі в Гельсінкі
Президент США Дональд Трамп готовий приїхати з візитом до президента РФ Володимира Путіна після отримання відповідного запрошення. Про це у п'ятницю, 27 липня, заявила речниця Білого дому Сара Сандерс.
"Президент Трамп із нетерпінням очікує на зустріч із президентом Путіним у Вашингтоні (...) і він відкритий до візиту до Москви після отримання формального запрошення", - зазначила речниця Білого дому.
Раніше того ж дня після саміту групи країн БРІКС Путін повідомив, що запрошує Трампа до Москви. Російський президент вказав, що для цього потрібні правильні умови. На думку Путіна, телефонних переговорів між Москвою і Вашингтоном недостатньо. Він уточнив, що сторонам варто зустрітися, аби обговорити такі питання, як міжнародна угода щодо ядерної програми Ірану та міжнародні конфлікти.
Після двосторонньої зустрічі в середині липня в Гельсінкі Трамп запросив Путіна до Вашингтона. Візит російського президента до США попередньо запланували на осінь, однак невдовзі перенесли на початок 2019 року. Радник президента Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон пояснив, що спершу Вашингтон хоче дочекатися результатів розслідування ймовірного втручання Росії у президентські вибори у США у 2016 році.
Чому Трампа критикували після зустрічі з Путіним
Після зустрічі з Путіним у Гельсінкі Трамп заявив, що російський президент був "дуже сильним" та "потужним" щодо спростувань втручання Росії в американські вибори. Трамп ухилився від відповіді на запитання журналістів про те, чи вірить він даним американської розвідки про втручання Росії у вибори.
За це Трампа нищівно критикували як представники демократів, так і чимало політиків Республіканської партії. Американський президент спробував заспокоїти критиків, сказавши, що на прес-конференції з Путіним обмовився і мав на увазі протилежне.
Водночас міністр оборони Сполучених Штатів Джеймс Меттіс стверджує, що жодних змін у політиці США після зустрічі Трампа з Путіним не відбулося.
"Росія ніколи не намагалася використати важелі тиску щодо мене"
"Росія ніколи не намагалася використати важелі тиску щодо мене. Я не маю нічого спільного з Росією - ні угод, ні кредитів, нічого!" Відомий твіт тоді ще новообраного президента США Дональда Трампа від 11 січня 2017 році звучить дуже категорично. Утім, у Вашингтоні не вщухають скандали довкола можливох зв'язків оточення Трампа з Росією, а ЗМІ публікують все нові й нові подробиці.
Перші звинувачення у намаганні Кремля втрутитися в американські вибори пролунали ще влітку 2016 року, у розпал передвиборчої боротьби. Демократична партія закинула спецслужбам РФ злам своїх серверів. Ціллю публікації вкраденої переписки називали підтримку Трампа. Останній відреагував на це прямим зверненням до Росії знайти "втрачені 30 тисяч електронних листів" його опонентки Гілларі Клінтон.
Напередодні першої після його обрання президентом США прес-конференції Дональда Трампа 11 січня американські ЗМІ повідомили, що спецслужби країни поінформували тодішнього главу держави Обаму та самого Трампа про можливу наявність у Кремля компромата на мільярдера. У Кремлі це повідомлення одразу ж заперечили.
Згідно з досьє, складеним колишнім працівником британської спецслужби, у 2013 році Трамп провів у Москві конкурс "Міс Всесвіт" і ніби влаштував у отелі Ritz-Carlton сексуальну оргію, матеріалами про яку володіють спецслужби РФ. Цей компромат Кремль міг би використати для шантажування президента США. Трамп відкинув цю інформацію як "фейкову". Незалежного підтвердження наведених у досьє даних немає.
Майкл Флінн займав посаду радника президента США меньше місяця. 13 лютого він був відправлений у відставку після появи інформації про те, що, не маючи відповідних повноважень, обговорював телефоном санкції Вашингтона проти РФ з послом Росії у США Сергієм Кисляком і приховав це від віце-президента Майка Пенса. Пізніше з'ясувалося, що Флінн отримував від російських компаній гонорари.
Звільнений за активність у розслідуванні зв'язків з Росією?
Діяльність Флінна стала приводом для розслідувань, одне з яких очолював тоді ще директор ФБР Джеймс Комі. На початку травня він був звільнений Трампом - за те, що "не був здатним ефективно керувати Бюро". Сам же Комі впевнений, що справжня причина має відношення до "російського розслідування". У одному зі своїх інтерв'ю Трамп і сам визнав зв'язок звільнення з цим розслідуванням.
Коло тих, кого стосується розслідування зв'язків з Росією постійно розширюється. У кінці травня з'явилися повідомлення, що зять Дональда Трампа і старший радник президента США Джаред Кушнер є фігурантом розслідування можливого втручання Росії у вибори глави американської держави у 2016 році. Його веде спеціальний прокурор Роберт Мюллер.
Сам президент США лише підливає олії у вогонь. Приводом для нового скандалу стала його зустріч з міністром закордоних справ РФ Сергієм Лавровим і послом РФ у США Сергієм Кисляком у Білому домі 10 травня. У ході зустрічі Трамп, як стверджували ЗМІ, розкрив росіянам дані найвищого рівня таємності, отримані від ізраїльської розвідки, наразивши таким чином на небезпеку агентурну мережу ізраїльтян.
Президент Росії Володимир Путін назвав звинувачення на адресу Трампа про розголошення таємної інформації "політичною шизофренією" і заявив, що Москва готова надати Конгресу США записи розмови президента США з главою МЗС Росії. Що стосується всіх інших звинувачень, то Кремель заперечує своє втручання у виборчу кампанію президента США у 2016 році.
Видання The Washington Post опублікувало 14 червня нову вибухову інформацію. А саме, що об'єктом розслідування є дії не лише оточення Трампа, але і сам президент США. Спецпрокурор Роберт Мюллер вирішив визначити, чи не намагався Трамп перешкодити правосуддю в справі російського втручання у вибори в США.
Автор: Юрій Шейко, Михайло Бушуєв, Вікторія Ковальова