Бізнесмен Ігор Коломойський повернувся в Україну

В Україну з Ізраїлю в ніч на четвер, 16 травня, прилетів бізнесмен Ігор Коломойський. Факт повернення в Україні Коломойський особисто підтвердив у коментарі інтернет-виданню theБабель. На запитання, чим займеться в першу чергу, бізнесмен відповів, що не знає.

За даними ЗМІ, літак групи "Приват" з бортовим номером UR-PRT прилетів о 2:30 з Тель-Авіва в аеропорт Дніпра. Раніше Коломойський заявляв, що має намір повернутися в Україну після інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського, з яким його пов'язують тривалі ділові відносини. Колишній співвласник "Приватбанку" не був в Україні від червня 2017 року. Спочатку він проживав у Женеві, а від вересня 2018 року - в Ізраїлі, у місті Герцлія.

Нагадаємо, що на початку травня Коломойський заявив, що війна на Донбасі - це внутрішній громадянський конфлікт українців, де одну зі сторін протистояння підтримує Росія. "Внутрішній громадянський конфлікт і внутрішня громадянська війна. Слава богу, що не вона поширилася на всю територію (України. - Ред.), але вона має гарячу фазу на Донбасі і холодну фазу у решті країни", - заявив Ігор Коломойський в інтерв'ю програмі журналістських розслідувань Bihus.Info, оприлюдненому в четвер, 2 травня.

У Національному банку України колишніх співвласників "Приватбанку" звинувачували у шахрайських діях перед націоналізацією фінустанови, виведенні коштів та наданні кредитів переважно пов'язаним із ними комерційним структурам. За даними розслідування, яке провело детективне агентство Kroll, у результаті протиправних дій колишніми співвласниками банку було завдано збитків фінустанові на суму щонайменше в 5,5 мільярда доларів США. В Україні та Великобританії тривають судові процеси, пов'язані із націоналізацією "Приватбанку".