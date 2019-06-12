Біженці у Святогірській лаврі: монастир як притулок (відео)

Святогірськ, що на півночі Донецької області - один із небагатьох курортів Донбасу. До війни люди приїжджали сюди на вихідні відпочити або помолитися у Святогірській лаврі - чоловічому монастирі на березі Сіверського Донця. З початком бойових дій цей монастир став також прихистком для численних біженців. Дехто з них проживає тут і досі. 37-річна Альона Кулєшова у монастирі з 2014-го року. З рідного Донецька вона разом із родиною втекла ще на початку війни - боялася за дітей. DW вдалося побувати в монастирі і поспілкуватися з переселенцями: