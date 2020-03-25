Бундесрат затвердив найбільшу в історії ФРН антикризову програму

Бундесрат схвалив виділення пакету допомоги обсягом в 156 мільярдів євро для подолання кризи, викликаної пандемією коронавірусу. Відповідне рішення Бундесрат прийняв у п'ятницю, 27 березня.

Щоб провести засідання якнайшвидше та знизити ризик інфікування, землі надіслали на засідання по одному представнику і відмовилися від дебатів. Пізніше того ж дня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) підписав пакет законів про підтримку економіки. Нагадаємо, що уряд Німеччини прийняв програму допомоги 23 березня, а через два дні його схвалили депутати Бундестагу.

Найбільший в історії ФРН антикризовий пакет включає, зокрема, окрему загальнонаціональну програму підтримки мікропідприємств і самозайнятих обсягом в 50 мільярдів євро. Необхідні кошти ФРН візьме в борг, розмістивши на фондовому ринку державні облігації.

Всім підприємствам з чисельністю персоналу не більше п'яти осіб буде одноразово виплачено на найближчі три місяці до дев'яти тисяч євро. Фірми, в яких не більше 10 працівників, можуть розраховувати на суми до 15 тисяч. Гроші призначені передусім для оплати оренди приміщень, взятого в лізинг устаткування і кредитів.

США виділяють два трильйони для боротьби з наслідками пандемії

Тим часом президент США Дональд Трамп підписав найбільший в історії пакет допомоги економіці розміром два трильйони доларів. Він передбачає масштабну фінансову допомогу працівникам, безробітним, підприємствам і лікарням під час пандемії. Раніше цього дня пакет заходів схвалила Палата представників Конгресу США.