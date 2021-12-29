Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Буковель

Буковель – гірськолижний курорт в Україні.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Буковель". Буковель є найбільшим в Україні гірськолижним курортом. Він розташований на схилах гори Буковель у Карпатах неподалік від села Поляниця. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Шаурма по-гуцульськи: як арабські туристи змінюють Карпати (відео)

Шаурма по-гуцульськи: як арабські туристи змінюють Карпати (відео) 29.12.2021

У Карпатах відкрився лижний сезон. Місцевий бізнес готується приймати арабських туристів, які у 2021 році відкрили для себе Україну. Як туризм у Карпатах переорієнтовується на їхні потреби і що про це думають місцеві?

Шаурма по-гуцульськи: як арабські туристи змінюють Карпати (28.12.2021) 28.12.2021

У Карпатах відкрився лижний сезон, і місцевий бізнес на повну готується приймати іноземних туристів. Зокрема з арабських країн, які у 2021 році відкрили для себе Україну. Як туризм у Карпатах переорієнтовується на арабських туристів і що про це думають місцеві?
Дивишся на знімок - а легенів майже немає: медики Прикарпаття на ковідній передовій

"Дивишся на знімок - а легенів майже немає": медики Прикарпаття на ковідній передовій 24.03.2021

Прикарпаття вже місяць перебуває в "червоній" зоні карантину - мальовничі курорти нагадують міста-привиди, на дорогах - блокпости, а лікарі кажуть, що боротися з коронавірусом стало складніше. Репортаж DW з Яремче.
Порожні курорти, повні лікарні: як Прикарпаття бореться з COVID-19 (відео)

Порожні курорти, повні лікарні: як Прикарпаття бореться з COVID-19 (відео) 23.03.2021

Жорсткий локдаун на Івано-Франківщині триває вже понад місяць. Причиною спалаху лікарі вважають масові заходи під час зимових свят та гірськолижний туризм. Репортаж DW з Прикарпаття.

Порожні курорти, повні лікарні: як Прикарпаття бореться з COVID-19 (23.03.2021) 23.03.2021

Під час третьої хвилі пандемії коронавірусу Івано-Франківська область першою з регіонів України потрапила у "червону зону" - жорсткий локдаун тут триває вже місяць. Причиною спалаху лікарі вважають масові заходи під час зимових свят та гірськолижний туризм. Репортаж DW з Прикарпаття.

Блокпости замість лиж: курорт Буковель закрили на карантин

Блокпости замість лиж: курорт "Буковель" закрили на карантин 13.03.2021

В'їзд на територію Поляницької територіальної громади обмежено. Безперешкодно пересуватися її територією можуть тільки місцеві жителі або особи, які там працюють.
Коментар: Третій локдаун в Україні - з лижами, але без трусів і лампочок

Коментар: Третій локдаун в Україні - з лижами, але без трусів і лампочок 11.01.2021

Відгулявши новорічні свята, українці пішли на новий коронавірусний локдаун - з відкритими гірськолижними курортами, але без можливості купити предмети першої необхідності в супермаркетах, пише Сергій Руденко.
У Карпатах очікують навалу туристів… і коронавірусу? (відео)

У Карпатах очікують навалу туристів… і коронавірусу? (відео) 30.12.2020

На зимовий відпочинок у Карпатах очікують навали туристів. Готелі та приватні садиби на Різдво і Новий рік вже давно розкуплені. Як до напливу туристів ставляться місцеві? Чи бояться вони спалаху коронавірусу?

У Карпатах очікують навалу туристів… і коронавірусу? (23.12.2020) 23.12.2020

На зимовий відпочинок у Карпатах очікують навали туристів. Готелі та приватні садиби на Різдво і Новий рік вже давно розкуплені. Як до напливу туристів ставляться місцеві? Чи бояться вони спалаху коронавірусу через приїжджих лижників?

Локдаун в Альпах і Карпатах: де відкриті гірськолижні курорти? (відео)

Локдаун в Альпах і Карпатах: де відкриті гірськолижні курорти? (відео) 08.12.2020

Гірськолижні курорти в Україні під час локдауну мають працювати. В уряді вважають, що це може розвантажити мегаполіси в умовах пандемії коронавірусу. Чому ж тоді Франція, Італія та Німеччина закрили підйомники?

Локдаун і гірськолижні курорти: чому в Карпатах можна, а в Альпах - ні (08.12.2020) 08.12.2020

Гірськолижні курорти в Україні під час локдауну мають працювати. В уряді не проти і вважають, що це може розвантажити мегаполіси в умовах пандемії коронавірусу. Чому ж тоді Франція, Італія та Німеччина закрили підйомники на своїх курортах?
Піар на грошах COVID-фонду: як Зеленський і друзі Коломойського дороги будують

Піар на грошах COVID-фонду: як Зеленський і друзі Коломойського дороги будують 25.11.2020

Поки українці сперечаються, чи варто було скеровувати 35 мільярдів з COVID-фонду на дороги, на них піариться не лише президент, але й соратники його колишнього бізнес-партнера Ігоря Коломойського.
Коломойські Карпати і вирубка лісів: хто виграє битву за Свидовець? (відео)

"Коломойські" Карпати і вирубка лісів: хто виграє битву за Свидовець? (відео) 30.06.2020

Карпатські ліси біля Свидівця вирубують для будівництва нового гірськолижного курорту за зразком "Буковелю", переконані екологи. Місцева влада підтримує проєкт, бо це створить робочі місця. Хто виграє битву за Карпати?

"Коломойські" Карпати і вирубка лісів: хто виграє битву за Свидовець? (26.06.2020) 26.06.2020

Карпати вирубують, бо рятують від шкідників - таке офіційне пояснення. Екологи ж переконані, що екосистему гірського хребта Свидовець знищують для будівництва нового гірськолижного курорту за зразком "Буковелю". Місцева влада підтримує проєкт, бо це створить робочі місця і привабить гроші в регіон. Хто виграє битву за Карпати?

Де відпочити влітку українцю в умовах карантину? (15.05.2020) 15.05.2020

Закриті кордони і відсутнє міжнародне авіасполучення можуть стати шансом для розвитку внутрішнього туризму в Україні. Де можуть відпочити українці цього літа? Чи зможуть полетіти за кордон? Та який формат відпустки найбезпечніший з огляду на епідемію?
Врятувати Свидовець: війна екологів і місцевої влади за Карпати триває

"Врятувати Свидовець": війна екологів і місцевої влади за Карпати триває 24.04.2018

У судах триває суперечка навколо Свидовецького хребта в українських Карпатах. Проти екологів виступили Тячівська і Рахівська райдержадміністрації, бо активісти через суд призупинили їхні рішення про забудову.

Інші статті