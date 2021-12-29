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Буковель – гірськолижний курорт в Україні.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Буковель". Буковель є найбільшим в Україні гірськолижним курортом. Він розташований на схилах гори Буковель у Карпатах неподалік від села Поляниця. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У Карпатах відкрився лижний сезон, і місцевий бізнес на повну готується приймати іноземних туристів. Зокрема з арабських країн, які у 2021 році відкрили для себе Україну. Як туризм у Карпатах переорієнтовується на арабських туристів і що про це думають місцеві?
Прикарпаття вже місяць перебуває в "червоній" зоні карантину - мальовничі курорти нагадують міста-привиди, на дорогах - блокпости, а лікарі кажуть, що боротися з коронавірусом стало складніше. Репортаж DW з Яремче.
Під час третьої хвилі пандемії коронавірусу Івано-Франківська область першою з регіонів України потрапила у "червону зону" - жорсткий локдаун тут триває вже місяць. Причиною спалаху лікарі вважають масові заходи під час зимових свят та гірськолижний туризм. Репортаж DW з Прикарпаття.
На зимовий відпочинок у Карпатах очікують навали туристів. Готелі та приватні садиби на Різдво і Новий рік вже давно розкуплені. Як до напливу туристів ставляться місцеві? Чи бояться вони спалаху коронавірусу через приїжджих лижників?
Гірськолижні курорти в Україні під час локдауну мають працювати. В уряді не проти і вважають, що це може розвантажити мегаполіси в умовах пандемії коронавірусу. Чому ж тоді Франція, Італія та Німеччина закрили підйомники на своїх курортах?
Карпатські ліси біля Свидівця вирубують для будівництва нового гірськолижного курорту за зразком "Буковелю", переконані екологи. Місцева влада підтримує проєкт, бо це створить робочі місця. Хто виграє битву за Карпати?
Карпати вирубують, бо рятують від шкідників - таке офіційне пояснення. Екологи ж переконані, що екосистему гірського хребта Свидовець знищують для будівництва нового гірськолижного курорту за зразком "Буковелю". Місцева влада підтримує проєкт, бо це створить робочі місця і привабить гроші в регіон. Хто виграє битву за Карпати?
Закриті кордони і відсутнє міжнародне авіасполучення можуть стати шансом для розвитку внутрішнього туризму в Україні. Де можуть відпочити українці цього літа? Чи зможуть полетіти за кордон? Та який формат відпустки найбезпечніший з огляду на епідемію?