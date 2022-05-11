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Брюссель - столиця Королівства Бельгія.
Місто Брюссель є столицею Королівства Бельгія. Населення міста становить приблизно 178 тисяч осіб. Населення міської агломерації сягає близько 1,1 мільйона осіб. У Брюсселі розташовані також штаб-квартира ЄС та НАТО. Крім того, у Брюсселі розміщується постійний секретаріат країн Бенілюкса.
На відміну від президента Франції Еммануеля Макрона, голова Бундестагу Бербель Бас сподівається, що процес вступу України до ЄС не займе десятиліть. Процедури й графіки вступу потрібно прискорити, вважає політикиня.