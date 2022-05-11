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Брюссель

Брюссель - столиця Королівства Бельгія.

Місто Брюссель є столицею Королівства Бельгія. Населення міста становить приблизно 178 тисяч осіб. Населення міської агломерації сягає близько 1,1 мільйона осіб. У Брюсселі розташовані також штаб-квартира ЄС та НАТО. Крім того, у Брюсселі розміщується постійний секретаріат країн Бенілюкса.

Боррель розкритикував противників постачання зброї Україні

Боррель розкритикував противників постачання зброї Україні 11.05.2022

Жозеп Боррель виступив за постачання зброї Києву. "Невже українці мають впасти на коліна, пошматовані росіянами?" - обурився він.
Голова Бундестагу Бас сподівається на прискорену процедуру вступу України до ЄС

Голова Бундестагу Бас сподівається на прискорену процедуру вступу України до ЄС 10.05.2022

На відміну від президента Франції Еммануеля Макрона, голова Бундестагу Бербель Бас сподівається, що процес вступу України до ЄС не займе десятиліть. Процедури й графіки вступу потрібно прискорити, вважає політикиня.
Брюссель обіцяє Києву у червні надати відповідь щодо заяви на вступ до ЄС

Брюссель обіцяє Києву у червні надати відповідь щодо заяви на вступ до ЄС 09.05.2022

Якщо Брюссель рекомендуватиме 27 державам-членам спільноти надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС і всі країни погодяться, то можуть розпочатися переговори щодо вступу України до ЄС.
Єврокомісія направила країнам ЄС проєкт нафтового ембарго проти РФ

Єврокомісія направила країнам ЄС проєкт нафтового ембарго проти РФ 04.05.2022

Проєкт ембарго на нафту з РФ передбачає, що заборону запровадять поступово протягом шести-восьми місяців. Винятки будуть зроблені для Угорщини та Словаччини, проте можливо, що їх вимагатимуть також Чехія та Болгарія.
Нова політична гра? Чи дійде до санкцій ЄС проти Угорщини

Нова політична гра? Чи дійде до санкцій ЄС проти Угорщини 29.04.2022

Брюссель уперше запустив механізм регламенту ЄС про покарання за порушення верховенства права. Відповідачкою виступає Угорщина. Це загрожує країні фінансовими санкціями. DW - про причини рішення та можливі наслідки.
Урсула фон дер Ляєн: ЄС може запровадити санкції щодо Сбербанку

Урсула фон дер Ляєн: ЄС може запровадити санкції щодо "Сбербанку" 17.04.2022

Шостий пакет санкцій ЄС проти РФ може містити обмежувальні заходи щодо "Сбербанку" Росії, а також механізм нафтового ембарго, заявила фон дер Ляєн.
ЄС застосує до Угорщини механізм верховенства права

ЄС застосує до Угорщини механізм верховенства права 06.04.2022

Брюссель звинувачує Будапешт у тому, що він дозволяє фондам ЄС "витікати темними каналами". "Йдеться про корупцію", - заявила президентка Єврокомісії.
Єврокомісія має намір істотно збільшити обсяги імпорту СПГ

Єврокомісія має намір істотно збільшити обсяги імпорту СПГ 01.04.2022

До кінця 2022 року залежність ЄС від російського газу має скоротитися на дві третини, запевняють у Єврокомісії. Одним із важливих кроків задля зменшення цієї залежності є розширення ввозу СПГ до Європи, кажуть у ЄК.
З Байденом і віртуальним Зеленським: чого очікувати від самітів НАТО, G7 і ЄС

З Байденом і віртуальним Зеленським: чого очікувати від самітів НАТО, G7 і ЄС 23.03.2022

Через місяць після початку Росією війни проти України у Брюсселі відбудуться відразу три саміти - НАТО, Великої сімки та ЄС. На всіх виступатиме Володимир Зеленський.

Країни Євросоюзу планують спільно купувати газ

Країни Євросоюзу планують спільно купувати газ 22.03.2022

Рішення про спільні закупівлі може бути ухвалено на саміті ЄС наприкінці поточного тижня. Брюссель прагне якнайшвидше усунути залежність від газового імпорту з Росії.
Євросоюз узгодив масштабні санкції щодо Росії

Євросоюз узгодив масштабні санкції щодо Росії 24.02.2022

У ЄС домовилися, зокрема, заборонити експорт технологій до РФ і обмежити доступ росіян до фінансових ринків. Брюссель готує подальші санкції щодо Росії та Білорусі.
Представництво НАТО виводить персонал з Києва через російську загрозу

Представництво НАТО виводить персонал з Києва через російську загрозу 19.02.2022

Персонал представництва НАТО переводять з Києва до Львова та Брюсселя у зв'язку із загостренням конфлікту навколо України.

Єврокомісія готується до можливого напливу біженців з України у разі вторгнення Росії 

Єврокомісія готується до можливого напливу біженців з України у разі вторгнення Росії  15.02.2022

За словами представниці Єврокомісії, Брюссель має план дій на різні випадки, зокрема й у разі загострення ситуації з біженцями. У Берліні поки що не бачать причин для можливого напливу. 
Брюссель закликав Азербайджан збільшити постачання газу до Європи

Брюссель закликав Азербайджан збільшити постачання газу до Європи 05.02.2022

Єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон закликала Баку збільшити щорічне постачання газу до ЄС до 10 мільярдів кубометрів. Азербайджан вона назвала "надійним постачальником енергії".
У Брюсселі розігнали демонстрацію проти коронавірусних обмежень

У Брюсселі розігнали демонстрацію проти коронавірусних обмежень 23.01.2022

У Брюсселі поліція застосувала водомети та сльозогінний газ проти демонстрантів, що виступали проти коронавірусних обмежень в Бельгії. У ході взяли участь кілька десятків тисяч людей.
Париж вимагає прямого діалогу між ЄС та Росією

Париж вимагає прямого діалогу між ЄС та Росією 23.01.2022

За словами французького держсекретаря з європейських справ, Росія робить ставку у переговорах на США, оскільки це нагадує "холодну війну". Путін до того ж має на меті розділити європейців.
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