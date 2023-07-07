Миротворці і НАТО: яких гарантій безпеки хотіли б українці

Попри розмови у Вашингтоні та Брюсселі про завершення війни з Росією за лічені місяці, багато хто в Україні побоюється, що Володимир Путін спробує атакувати знову. Які гарантії безпеки необхідні, аби знати, що загрози з боку Росії більше немає? Розбиралася DW.

Після розпаду Радянського Союзу нова незалежна Україна успадкувала на своїй території третій за величиною у світі ядерний арсенал. Вона відмовилася від нього в обмін на гарантії безпеки, відомі як Будапештський меморандум. Виявилося, що обіцянки з боку Росії, США та Великобританії мало що значать. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна підписала низку двосторонніх угод у сфері безпеки з такими країнами як Німеччина, Великобританія та США. Що потрібно для того, щоб українці відчували себе в безпеці?