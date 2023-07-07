Миротворці і НАТО: яких гарантій безпеки хотіли б українці

2 січня 2025 р.
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Після розпаду Радянського Союзу нова незалежна Україна успадкувала на своїй території третій за величиною у світі ядерний арсенал. Вона відмовилася від нього в обмін на гарантії безпеки, відомі як Будапештський меморандум. Виявилося, що обіцянки з боку Росії, США та Великобританії мало що значать. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна підписала низку двосторонніх угод у сфері безпеки з такими країнами як Німеччина, Великобританія та США. Що потрібно для того, щоб українці відчували себе в безпеці?