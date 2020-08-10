Брюссель і Берлін закликали Мінськ поважати основні свободи

В ЄС засудили жорсткі дії білоруських силовиків щодо протестувальників та закликали владу в Мінську поважати основні свободи громадян.

Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель і єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї у понеділок, 10 серпня, заявили, що ніч після виборів у Білорусі "була затьмарена непропорційним і неприйнятним насильством" співробітників силових відомств щодо мирних протестувальників.

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"Ми засуджуємо насильство і закликаємо негайно звільнити всіх затриманих минулої ночі. Білоруська влада повинна забезпечувати дотримання фундаментального права на мирні зібрання", - йдеться в спільній заяві Борреля і Варгеї.

Політики назвали вкрай важливим публікацію Центрвиборчкомом Білорусі результатів голосування, що відображають вибір білоруського народу. "Тільки дотримання прав людини, демократія і вільні, чесні вибори гарантують стабільність і суверенітет Білорусі", - наголосили вони та пообіцяли уважно стежити за подальшими подіями в цій країні і відповідно до цього формувати подальші відносини з Мінськом.

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У свою чергу, голова Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) засудила силові дії щодо протестувальників у Білорусі і закликала опублікувати точні результати президентських виборів.

"Я закликаю білоруську владу забезпечити точний підрахунок і публікацію голосів на вчорашніх виборах", - написала голова ЄК у соцмережі Twitter. Вона підкреслила: "утискам і жорстоким репресіям щодо мирних демонстрантів немає місця в Європі".

Берлін вважає вибори недемократичними

Тим часом Берлін вважає, що на виборах у Білорусі не були дотримані мінімальні демократичні стандарти, заявив офіційний представник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Крім того, за його словами, Берлін засуджує застосування правоохоронними органами сили стосовно мирних протестувальників і затримання журналістів. "Політичне керівництво країни має визнати волевиявлення громадян", - наголосив Зайберт.

Тим часом представник МЗС ФРН вказав на масштабні репресії та довільні затримання критиків влади перед виборами і заявив про "політику залякування" щодо журналістів, блогерів та громадян, які бажають скористатися своїми правами.

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Ніч протестів у Білорусі Жорсткий розгін У тому, що протести в Білорусі після президентських виборів у неділю, 9 серпня, будуть розганяти, ніхто не сумнівався. Чинний президент Олександр Лукашенко останні місяці тільки те й робив, що постійно говорив про "кольорові революції" і "майдани", які він у країні не допустить. Але те, що ніч після голосування пройде настільки жорстко, очікував мало хто.

Ніч протестів у Білорусі Щонайменше один загиблий За даними правозахисників, внаслідок сутичок із силами безпеки загинув один протестувальник, десятки отримали травми. "Молодий чоловік отримав черепно-мозкову травму, несумісну з життям в результаті наїзду на нього спецтехніки на проспекті Переможців", - повідомив правозахисний центр "Вясна". Влада Білорусі, у свою чергу, заявляє, що під час сутичок постраждали десятки правоохоронців.

Ніч протестів у Білорусі Очікуваний результат Протестувальники вийшли на вулиці білоруських міст після закриття виборчих дільниць о 20 годині за місцевим часом. За попередніми офіційними даними, перемогу на виборах очікувано одержав чинний президент Олександр Лукашенко, здобувши понад 80 відстотків голосів.

Ніч протестів у Білорусі Мінськ - центр протестів Головні події післявиборної ночі відбувалися у Мінську на проспекті Переможців біля стели "Мінськ - місто герой". Згідно з різними оцінками, там зібралося до 5000 протестувальників. ОМОН намагався провести затримання активістів, але зіштовхнувся з опором. За даними ЗМІ, поліцейські застосовували проти активістів у Мінську світлошумові гранати.

Ніч протестів у Білорусі Понад 10 тисяч демонстрантів Як повідомляє інформагенція dpa, згідно з доступними в соцмережах відеоматеріалами, тільки в Мінську близько 10 тисяч осіб зібралося в центрі міста. Сили безпеки перекрили багато станцій метро. Громадяни повідомляли про збої в роботі інтернету. Ще сотні інших людей зібралися поблизу президентського палацу.

Ніч протестів у Білорусі Тисячі затриманих Пресслужба міністерства внутрішніх справ Білорусі повідомила 10 серпня про затримання напередодні за участь у "несанкціонованих масових акціях" близько трьох тисяч людей, із них близько тисячі - у Мінську. Загалом акції протесту відбулися у 33 населених пунктах.

Ніч протестів у Білорусі Перед страхом ув'язнення Голова Слідчого комітету (СК) Білорусі Іван Носкевич повідомив, що вже порушені кримінальні справи за фактами організації масових заворушень та участі в них. Учасникам протестів загрожує до 15 років позбавлення волі.

Ніч протестів у Білорусі Розгублений протест За відсутності зв'язку і лідера протесту в очах людей читалася розгубленість, повідомляє кореспондент DW. На вулиці Мінська вийшла молодь, велика частина життя якої пройшла за чинної влади, і яка не має успішного досвіду вуличних акцій. Крім того, ОМОН досить швидко почав діяти - відтісняв протестувальників і не давав їм змоги зібратися разом у великій кількості. Автор: Олександра Богуславська, Данило Білик



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