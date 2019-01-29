Брюссель не буде переглядати договір щодо Brexit

Європейський Союз відхиляє запропоновані британським парламентом переговори про зміни до угоди щодо виходу Великобританії зі складу ЄС - так званий Brexit. Про це ввечері вівторка, 29 січня, заявив прес-секретар президента Європейської Ради Дональда Туска. За словами речника Туска, це рішення вже обговорено з 27 державами, що залишаються в складі ЄС.

"Договір про Brexit є і залишається найкращим і єдиним способом гарантувати упорядкований вихід Сполученого Королівства з Європейського Союзу", - наголосив представник голови Європейської Ради, цитує інформагенція Reuters.

Щодо так званого режиму backstop стосовно кордону між Ірландією та Північною Ірландією, котрий британські парламентарі воліли б замінити "альтернативними домовленостями", представник Туска теж не бачить підстав для змін. За його словами, домовленості щодо backstop - "частина договору, а сам договір не підлягає перегляду".

Так званий режим backstop - механізм, покликаний уникнути відновлення митного контролю між членом ЄС Республікою Ірландія і частиною Сполученого королівства - Північною Ірландією. На внесенні цього механізму в текст угоди про Brexit наполіг Європейський Союз.

Раніше у вівторок Палата громад британського парламенту ухвалила звернення до уряду із закликом унеможливити так званий "жорсткий" Brexit - вихід Великобританії з Євросоюзу без відповідної угоди. "За" проголосували 318 законодавців, "проти" - 310.

Британські парламентарі також висловилися за пропозицію консерватора Грема Бреді, якою уряду пропонується поновити переговори з ЄС з метою замінити "альтернативними домовленостями" режим backstop щодо кордону між Ірландією та Північною Ірландією.

Виступаючи раніше цього дня в парламенті британська прем'єр-міністерка Тереза Мей заявила, що прагне повторних переговорів з Євросоюзом щодо угоди про Brexit, щоб внести до неї "значні" зміни.

Як повідомлялося, 25 листопада минулого року країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, що регламентує ключові питання виходу Сполученого королівства зі складу ЄС. Однак 15 січня британський парламент відмовився його ратифікувати. Вихід Сполученого Королівства з ЄС призначений на 29 березня 2019 року.