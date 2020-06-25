 Британці товстіші за жителів інших країн Європи - Борис Джонсон | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.06.2020

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Британці товстіші за жителів інших країн Європи - Борис Джонсон

У Великобританії більше людей з ожирінням, ніж в інших європейських країнах, окрім Мальти, і з цим треба щось робити, заявив прем'єр країни Борис Джонсон.

Борис Джонсон схуд через те, що перехворів COVID-19

Борис Джонсон схуд через те, що перехворів COVID-19

Британці набагато товстіші за жителів інших європейських країн, за винятком Мальти, заявив у понеділок, 29 червня, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Він наголосив, що в державі потрібна дискусія щодо боротьби зі зростаючими показниками ожиріння, яке дуже дорого коштує країні.

"Я зайняв дуже лібертаріанську позицію щодо ожиріння. Але насправді, коли ви подивитеся на цифри, коли ви подивитеся на тиск на Національну службу охорони здоров'я, порівняєте нашу чудову країну з іншими країна Європи, то побачите, що ми значно товстіші, ніж більшість інших, окрім мальтійців", - сказав британський прем'єр, цитує агентство новин Reuters.

Сполучене Королівство має один з найвищих показників ожиріння у світі. За даними Організації економічного співробітництва та розвитку, ожирінням страждає кожен третій дорослий у країні. Загалом по всьому світу число людей з ожирінням зросло майже втричі з 1975 року та зараз становить понад 650 мільйонів осіб, підрахувала Всесвітня організація охорони здоров'я.

"Я не збираюся удавати, що маю оригінальні думки про це, як і не буду удавати, що політикам це легко вирішити, - всі знають, що це важко", - зазначив британський прем'єр.

При цьому Джонсон ухилився від прямої відповіді на запитання, чи підтримуватиме він податок на цукор. "Ми, безумовно, повинні дбати про здоров'я свого населення, і ми будемо щасливішими, здоровішими та стійкішими до таких захворювань, як COVID-19, якщо ми зможемо побороти ожиріння", - наголосив він, додавши, що ситуація з ожирінням дорого коштує Національній системі охорони здоров'я.

Джонсон, який на початку року заявляв, що йому треба схуднути, у квітні був госпіталізований з коронавірусом та перебував у відділенні інтенсивної терапії. На запитання про те, наскільки погано він почувався, він відповів: "Я трохи втратив вагу - це дійсно правда, як це буває у відділенні інтенсивної терапії".

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