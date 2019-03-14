Британський уряд: Третього голосування щодо угоди про Brexit може й не бути

У дискусії навколо угоди про Brexit, що точиться у Великобританії, можливий несподіваний поворот. У неділю, 17 березня, два міністри уряду Терези Мей застерегли, що прем'єрка може відмовитися від третього голосування в парламенті щодо угоди наступного тижня, якщо не відчуватиме підтримки з боку однопартійців, які раніше голосували проти.

"Було би важко виправдати голосування, якщо ти знаєш, що програєш його", - заявив телеканалу Sky News міністр торгівлі Ліам Фокс. Міністр фінансів Філіп Хеммонд висловився конкретніше. "Ми тільки тоді поставимо угоду (на голосування. - Ред.), якщо будемо впевнені, що достатньо наших колег (...) готові підтримати її, аби ми змогли провести угоду через парламент", - повідомив він в ефірі телерадіокомпанії BBC.

У свою чергу прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей у колонці для британського видання Sunday Telegraph попередила парламентарів, що якщо вони не підтримують угоду до запланованого на 21 березня саміту Європейської Ради, то "ми не залишимо ЄС ще багато місяців, якщо це взагалі станеться". За її словами, повернення до початкового пункту та початок переговорів щодо абсолютно нової угоди означатиме значно довше відтермінування Brexit. "А про те, що британці підуть на виборчі дільниці обирати депутатів Європарламенту через три роки після голосування за вихід з ЄС, взагалі важко думати", - написала Мей.

Тим часом лідер опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін заявив, що його партія скоріш за все підтримає пропозицію щодо проведення всенародного голосування щодо угоди про вихід з ЄС, якщо вона буде підтримана парламентом.

Нагадаємо, що два попередні голосування щодо угоди про Brexit закінчилися провалом для уряду Мей. 14 березня британський парламент проголосував за перенесення дати виходу країни з Євросоюзу, який зараз запланований на 29 березня.