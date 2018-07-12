Британський уряд представив новий план виходу з ЄС

Новий британський міністр з питань Brexit Домінік Рааб представив у четвер, 12 липня, у Палаті громад британського парламенту новий план кабінету прем'єрки Терези Мей щодо виходу Великобританії зі складу Євросоюзу. Мей у статті у виданні Sun охарактеризувала новий план як "правильну для Великобританії угоду". Втілення плану в життя можливе у рамках угоди про асоціацію з ЄС, через що такий сценарій розвитку відносин Лондона з Брюсселем часто називають "українським".

План передбачає створення зони вільної торгівлі між ЄС та Великобританією. Сполучене Королівство також дотримуватиметься норм ЄС щодо товарів. А от вимоги до різних видів послуг, зокрема у банківській та страховій сферах, стануть відмінними від європейських. Лондон рахується тут з обмеженням доступу до спільного ринку. Передбачено також покласти край неконтрольованій імміграції до королівства громадян ЄС, повідомляє інформагенція dpa.

У Брюсселі новий план щодо Brexit сприйняли зі стриманим оптимізмом, назвавши його "кроком вперед". Головний представник ЄС на переговорах Мішель Барньє у Twitter повідомив, що ЄС проаналізує опублікований Лондоном 100-сторінковий документ.

Переговори між Брюсселем та Лондоном мають продовжитися у понеділок, 16 липня.

Як повідомлялося, цього тижня кабінет Мей покинули двоє міністрів - попередній міністр з питань Brexit Девід Девіс, а також міністр закордонних справ Борис Джонсон, який був палким прихильників виходу королівства із Євросоюзу. Причиною відставок стали дедалі більші розходження у позиціях міністрів і прем'єрки. У той час, як Мей пропонує "м'який" Brexit, Джонсон і Девіс притримувалися "жорсткого" сценарію, за якого Великобританія мала сильніше відмежуватися від ЄС.