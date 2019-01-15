Британський парламент відхилив угоду про Brexit

Палата громад парламенту Великобританії у вівторок, 15 січня, відхилила угоду про вихід країни з Європейського Союзу. За ратифікацію цього документа віддали голоси 202 депутатів з 650, проти висловились 432 членів парламенту. Тепер уряд країни має в триденний термін надати "план В" щодо виходу Великобританії зі складу ЄС.

Після голосування британська прем'єр-міністерка Тереза Мей заявила, що уряду потрібно знати, чи користується він підтримкою парламенту. Голова опозиційної Лейбористської партії Джереми Корбін, у свою чергу, попросив провести голосування щодо висловлення недовіри уряду 16 січня.

Голосуванню передували багатогодинні дебати. Голова лейбористів Корбін вкотре заявив, що його партія голосуватиме проти угоди з ЄС. Він зазначив, що угода провалиться і закликав до нових виборів. Своєю чергою Мей закликала парламентарів голосувати за угоду, нагадавши, що вихід з ЄС без неї означає, що жодного перехідного періоду після Brexit не буде.

Безпосередньо перед самим голосуванням щодо угоди парламент розглянув поправки. Потім спікер Палати громад Джон Берков закликав тих, хто підтримує угоду, вигукнути "Aye", а тих, хто проти, - "No".

Як повідомлялося, 25 листопада країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, що регламентує ключові питання виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з договором, Великобританія має вийти з ЄС у березні 2019 року.

Європейська комісія вже розробила план заходів на випадок Brexit без угоди. Передбачено 14 заходів, які необхідні для обмеження шкоди, що може бути спричинена реалізацією сценарію "без угоди". Передусім мова йде про торгівлю, транспортне сполучення та фінансову сферу.

У випадку Brexit без угоди узгоджений раніше перехідний період до 2020 року скасовується, що може спричинити проблеми для понад трьох мільйонів громадян ЄС, які мешкають у Великобританії, а також для мільйона британців у Євросоюзі. Єврокомісія виступає за те, щоб держави-члени ЄС погодили надання статусу підданим Великобританії для узгодження соціальних виплат та медичного страхування.

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