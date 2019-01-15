Британський парламент відхилив угоду про Brexit

Палата громад парламенту Великобританії у вівторок, 15 січня, відхилила угоду про вихід країни з Європейського Союзу. За ратифікацію цього документа віддали голоси 202 депутатів з 650, проти висловились 432 членів парламенту. Тепер уряд країни має в триденний термін надати "план В" щодо виходу Великобританії зі складу ЄС.
Після голосування британська прем'єр-міністерка Тереза Мей заявила, що уряду потрібно знати, чи користується він підтримкою парламенту. Голова опозиційної Лейбористської партії Джереми Корбін, у свою чергу, попросив провести голосування щодо висловлення недовіри уряду 16 січня.
Голосуванню передували багатогодинні дебати. Голова лейбористів Корбін вкотре заявив, що його партія голосуватиме проти угоди з ЄС. Він зазначив, що угода провалиться і закликав до нових виборів. Своєю чергою Мей закликала парламентарів голосувати за угоду, нагадавши, що вихід з ЄС без неї означає, що жодного перехідного періоду після Brexit не буде.
Безпосередньо перед самим голосуванням щодо угоди парламент розглянув поправки. Потім спікер Палати громад Джон Берков закликав тих, хто підтримує угоду, вигукнути "Aye", а тих, хто проти, - "No".
Як повідомлялося, 25 листопада країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, що регламентує ключові питання виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з договором, Великобританія має вийти з ЄС у березні 2019 року.
Європейська комісія вже розробила план заходів на випадок Brexit без угоди. Передбачено 14 заходів, які необхідні для обмеження шкоди, що може бути спричинена реалізацією сценарію "без угоди". Передусім мова йде про торгівлю, транспортне сполучення та фінансову сферу.
У випадку Brexit без угоди узгоджений раніше перехідний період до 2020 року скасовується, що може спричинити проблеми для понад трьох мільйонів громадян ЄС, які мешкають у Великобританії, а також для мільйона британців у Євросоюзі. Єврокомісія виступає за те, щоб держави-члени ЄС погодили надання статусу підданим Великобританії для узгодження соціальних виплат та медичного страхування.
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"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit
"Нам капець"
"Ну що ж, мілленіали (покоління народжених у 1980-2000. - Ред.), нам реальний капець", - емоційно написала співачка Лілі Аллен. Вона додала, що давно не плакала так, як після референдуму про Brexit.
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"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit
Ніч гризіння нігтів
Модель та актриса Ліз Герлі виявилася однією з небагатьох селебрітіз, які підтримали вихід з ЄС. Напередодні вона обіцяла "ані плакатися, ані зловтішатися" результатами. У Twitter вона змалювала свою безсонну ніч стеження за новинами як ніч "гризіння нігтів". А коли стали відомі результати голосування Ліз Герлі запостила: "І раптом заспівали птахи".
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"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit
Магія не завадила б
Авторка циклу про "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг, дізнавшись про підсумки голосування, написала в Twitter: "Не думаю, що колись так сильно хотілося магії як зараз". У своєму наступному пості вона додала: "До побачення, Сполучене Королівство". На її думку, на країну тепер чекає новий референдум щодо незалежності Шотландії.
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"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit
"Зупиніть планету"
Ліам Галлахер, екс-вокаліст гурту Oasis, зранку у п'ятницю, 24 червня, твітнув: "Зупиніть планету, я зійду".
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"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit
Розбите серце
Співачка та авторка пісень Еллі Голдінг визнала, що результати референдуму розбили їй серце. "Щиро вірю, що це одна з найбільш руйнівних речей за моє життя. Цього ранку мені страшно, як ніколи", - пояснила вона.
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"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit
"Час лікувати рани суспільства"
Бізнесмен, засновник групи Virgin, Річард Бренсон назвав "сумними" висновки референдуму. За його словами, кампанія була надто агресивною, тому "час лікувати рани суспільства". "Британці, надзвичайні люди, вийдуть з гідністю та єднанням", - сподівається він.
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"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit
"Полегше на поворотах"
Британський актор Х'ю Лорі, відомий роллю доктора Хауса, саркастично твітнув: "Вітаю, прихильники Brexit. Задній хід - туди і вниз, полегше на поворотах". Він припустив, що пиво для англійських фанатів у ЄС стрімко подорожчає.
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"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit
"Темні дні настали"
Зірка британського серіалу "Шерлок" Аманда Еббінгтон: "Якого дідька нам дали цей вибір - не розумію. Тепер ми геть самі. Абсолютно. Дивіться, як починається крах. Темні дні настали". Вона задається питанням, у яку країну переїхати разом з дітьми.
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"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit
"Вистрелили в ногу"
Британський автор фентезі Філіп Пуллман висловився жорстко: "У нас боліла голова, тому ми вистрелили собі в ногу. Голова й досі болить, проте йти ми вже не можемо".
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"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit
Який Brexit? Передусім - футбол!
На тлі Brexit "Євро-2016" відійшов на другий план, проте футболісти думають переважно про матчі. "Не думаю, що хтось з нас (збірної Англії з футболу. - Ред.) знає достатньо, щоб коментувати. Доведеться чекати і дивитися, що відбувається. Мені бракує обізнаності, щоб турбуватися про це, думаю, іншим гравцям також", - сказав англійський форвард Гаррі Кейн.
Автор: Стас Соколов